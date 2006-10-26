Ольга – истеричка, Ларина – пьет…

- Галина Павловна, как известно, вы резко отозвались по поводу новой постановки «Евгения Онегина» в Большом театре и даже отказались праздновать там свой юбилей. Но правильно ли избегать новаторства?

- Я не понимаю, что такое новаторство, когда идет искажение материала, в данном случае оперы. Я не против нового прочтения. Дело в том, что подразумевать под «новым прочтением». Можно дать новый взгляд, выявить до сих пор неизвестную сторону, расставить акценты. Но нельзя искажать! Сочинять новую ситуацию против того, что сделал автор.

Ты хочешь экспериментировать? Напиши свою оперу, построй себе театр, чтобы ты за свой счет там экспериментировал, а не за счет народа, который содержит Большой театр. Напиши лучше, чем Пушкин, лучше, чем Чайковский, и экспериментируй, сколько хочешь. А классику не трогай. Не ты сделал - не тебе разрушать.

Взять в этом «Онегине» хотя бы ларинский бал. Что это? Искажение образов! Ольга - истеричка, Ларина прикладывается к водке и неуместно хохочет, а на балу падает на пол пьяная. Это что, новое прочтение? Над Ленским издевается весь ларинский бал... Всегда хотелось остановить ссору, эту игру в смерть. А тут что происходит? С самого начала и до конца хор ржет. На греминском балу идет бесконечное застолье. Я не понимаю, что это такое. Это совсем не новое прочтение.

- Подходит к концу учрежденный вами Первый открытый международный конкурс оперных артистов. Есть достойная смена?

- Есть. Много хороших ребят. Если ими заниматься, они смогут стать интересными оперными артистами.

- Как вам кажется, легко ли зрители могут проникнуться оперным искусством, полюбить его?

- Ну, это требует усилий. Надо воспитывать в себе тягу к прекрасному. Конечно, проще слушать попсу, эту ужасную «Фабрику звезд», например, чем настоящее оперное пение.

- А такие артисты, как Николай Басков, не могут, на ваш взгляд, привлечь зрителей к опере, стать таким своеобразным мостиком от эстрады к опере?

- Не понимаю, почему меня все время спрашивают про Баскова? Нет, такие, как он, не способны привлечь к оперному пению, потому что Басков - эстрадный певец. Он замечательно поет на эст­раде. Вкус бы ему немного подчистить, а так все нормально. Существует искусство эстрады, прекрасное, великое искусство! Я в свое время восхищалась Клавдией Шульженко, даже подражала ей, но опера и эстрада - разные вещи.

- Но он поет с оперной певицей Монтсеррат Кабалье...

- Ну, если ей нравится, пусть она поет с ним.



