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Мой бедный друг Онегин

Режиссер Дмитрий Черняков: Это был заказ Большого театра

№ 25(25) от 26.10.2006 [«Аргументы Недели », Ника ДУБРОВА ]

Мой бедный друг Онегин
На фото: сцена ломки Татьяны Лариной

 «Аргументы неделi» встретились с режиссером, чья постановка наделала столько шума. Дмитрий сразу сказал, что не собирается вступать в полемику с уважаемой им певицей и оспаривать ее точку зрения. Просто потому, что его «Евгений Онегин» - это его взгляд на мир, в котором он вполне уверен.

 - Почему именно сегодня возникла идея новой постановки «Евгения Онегина»?

 - Это был заказ Большого театра, а мне оставалось либо согласиться, либо отказаться. В Большом решили, что пока у них основной зал закрыт, они должны использовать Новую сцену - площадку, не имеющую за собой такого шлейфа традиций. Они захотели свой золотой фонд, который не трогался 50 лет, поставить заново, в новых условиях. Для меня это была очень интересная идея. При этом ведь старые постановки золотого фонда ни в чем не отменяются. Они будут идти на основной сцене после ремонта.

 - Как вы думаете, какая грань этого произведения интересна современному зрителю?

 - Я сам потенциальный зритель. То, что для меня самого волнующе, трепетно, ужасно, прекрасно, как правило, отзывается и в других. Эта опера привлекает и зрителей, и постановщиков глубокими темами, которые в ней заложены. Читаешь или слушаешь «Онегина» и понимаешь, что жизнь человеческая состоит из иллюзий, что счастья на самом деле не бывает, а есть лишь напрасное его ожидание и в конечном итоге ощущение бестолково прожитых лет. Еще эта опера об одиночестве особенного человека и о том, почему между разными природами людей существует такое отторжение.

 - У вас была цель передать дух пушкинской эпохи?

 - В этом спектакле нет определенного времени действия. Это не пушкин­ская эпоха и не эпоха Чайковского, но и не сегодня. Это прошлое, но может быть и ХХ век, и XIX. Все действие оперы происходит как будто бы в одной комнате, поэтому неважно, какое время, какая погода за окном, кто царь. Внимание зрителя сосредоточено на главных героях. Я передаю внутреннюю жизнь нескольких человек, очень напряженную.

 - Сам Онегин - он для вас кто? Герой своего времени, бунтарь или просто персонаж XIX века?

 - «Евгений Онегин» Пушкина ценен мне не своими персонажами и не драматургической линией, а своими отступлениями, написанными на полях: комментариями, зарисовками, мыслями поэта. Мне кажется, что Онегин - это не особая, интересная личность, а, наоборот, человек, не имеющий целостности, ищущий себя.

 - А как, в вашем представлении, выглядит современный герой?

 - Он не очень похож на Онегина. В массовом восприятии - это успешный человек, который сам себя сделал. Люди, которые не гонятся за успехом, а рефлексируют, у которых что-то не получается, которые пытаются жить своей жизнью, сейчас, к сожалению, не являются героями. Но мне такой человек глубоко симпатичен - никто из нас не знает, какая жизнь подлинная: внутренняя или внешняя.

 - Как вы думаете, почему сегодня в России сложилась такая ситуация, что классическое произведение при постановке нередко переиначивается, трагедия превращается в комедию, главные герои во второстепенных?

 - Наоборот, я думаю, что только в России существует такое отношение, как «руки прочь от великого драматурга!». На Западе театр более свободен во взаимоотношениях с материалом. В Германии или во Франции вы можете в любые отношения вступать с текстом, потому что классическое произведение от этого совершенно не пострадает, оно останется лежать на полке - вы сможете пойти в библиотеку, взять его и прочитать. Знаете, я видел столько классических постановок со звенящей пустотой внутри - и вот именно это плохо.

 - Вы работаете и в России, и за рубежом. Какие постановки вы сейчас готовите и где?

 - В марте 2007-го в Мюнхене, в Баварской опере выйдет «Хованщина». В 2008-м - «Игрок» Прокофьева по роману Достоевского, это совместный спектакль Берлина и Милана. Но в обеих операх задействованы в том числе и русские артисты, и поют на русском.

 

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