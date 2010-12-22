Елки-палки, лес густой!

Ради приза в 10 тысяч у.е. участники акции «Год Зайца на Авторадио» готовы стать «зайцем-выбегайцем» и без денег и документов носиться по Москве с плюшевой елкой под мышкой.

Вторую неделю по Москве бегают неизвестные в ростовом костюме зайца с логотипом «Авторадио» на пузе. Они пристают к прохожим, поют им песни, читают стихи, танцуют – короче, делают все возможное, чтобы привлечь к себе внимание и вызвать в людских душах сострадание и желание помочь, ведь у этих «зайцев» нет ни денег, ни документов, ни тем более смартфона с каким-никаким навигатором. Под мышкой только плюшевая елка, которую нужно как можно быстрее доставить на «Авторадио». Борьба идет за каждую минуту, ведь тот, кто быстрее справится с заданием, получит 10 тонн «капусты» в рублевом эквиваленте!

По правилам игры, перед забегом «зайцу» завязывают глаза и отвозят в неизвестном направлении. Развязавшись и оглядевшись по сторонам, «заяц» только и может воскликнуть вслед за персонажем культового мультфильма: «Ну и лес, елки-моталки! Куда ж вы все подевались?» Группа сопровождения, которая вывозит «зайца» в лес, держится от него на почтительном расстоянии – разговаривать, а тем более помогать ему сотрудникам «Авторадио» строго воспрещается.

– В Сокольниках ранним утром людей очень мало, – рассказывает очевидец событий, спецкор утреннего эфира Сергей Краснов. – Даже молодые парни шарахались, когда наш первый «заяц» подходил и спрашивал: «А где это я?!» Только с пятой попытки ему показали дорогу!

«Зайцы» уже были замечены в Сокольниках, в парке Фили и других лесных массивах столицы. Серые фигуры неожиданно выскакивают из леса и мчатся в сторону остановки – «заяц» обязан воспользоваться тремя видами наземного транспорта, исключая метро, такси и «частников». Многие «зайцы» не сразу находят ориентиры, петляют, ходят кругами, потом вдруг включают четвертую скорость, когда чувствуют приближение финиша, – группе сопровождения с фото- и видеотехникой наперевес приходится нелегко.

– Было страшновато, но при этом очень весело! – делился потом впечатлениями «заяц» Павел Бушуев, студент Московского института права. – А еще все комплексы просто исчезают, когда начинаешь веселить народ. Я, правда, все, что ночью выучил, забыл, пришлось импровизировать на ходу… Но так еще смешнее получилось!

Последний, десятый, «заяц» бежит по неизвестному маршруту 30 декабря. А 31‑го, в самый канун Нового года, в студии «Авторадио» объявят победителя – того, кто получит заветные 10 тонн «капусты» – 10 тысяч долларов в рублевом эквиваленте.