Назвался актером - играй!

55-летний питерский актер Александр БАШИРОВ родился в деревне Согом Тюменской области. Учился в ленинградском ПТУ, трудился на цементном заводе в Выборге. После армии поступил на режисcерский факультет ВГИКа. Учился актерскому мастерству в «Бергхоф-студии» в Нью-Йорке. Недавно на большой экран с его участием вышли «Игла. Remix» Рашида Нугманова и номинированный на «Оскар» фильм Алексея Учителя «Край». Сейчас Александр снимается у Владимира Бортко в эпопее «Петр I. Завещание» в роли Шута Балакирева.

- Александр, кого считаете самым интересным актером современной России?

– Тут и спорить не о чем – конечно, это Михаил Ефремов. Видя Мишу на экране и в жизни, я с радостью понимаю, что не все в нашей стране меняется. Русская культура еще выдает на-гора ярких представителей. Мы много вместе снимались и выпивали не меньше. Были мысли о совместном проекте «Москва-Петушки». Жаль, пока не удается утрясти все вопросы по авторскому праву.

Вообще хороший актер – такая редкость! Было время, когда актеры становились очевидным достоянием общества – начиная с Петра Алейникова и до Василия Шукшина. Они являлись звездами по формуле «человек из народа» – обаятельный, бравый, неунывающий. Я лично не актер, учился режиссуре, но меня поражает, что в последнее время набор в театральные институты идет по непонятным критериям. Вместо мужиков берут каких-то неопределенного пола личностей. Да, мужиков на экране нынче нет! А ведь мужик – это ответственность, жесткая дисциплина, это сок жизни, знание русского языка во всей его широте.

– Вернемся к идее снять фильм «Москва-Петушки». Вы ведь уже больше десяти лет не работали в качестве режиссера!

– Попытки запуститься с разными сценариями всегда упирались в какие-то проблемы. Я даже пытался коммерческий проект сделать, комедию снять. Но я сильно не расстраиваюсь по этому поводу. По большому счету скучновато мне стало. Общество потрясать стало неинтересно. Да его и ничем не потрясешь, никакой семантикой…

– А как актер, что хотели бы сыграть?

– У меня вообще нет актерских амбиций. Я бы не против получить от Романа Абрамовича грант миллиона на два. И спокойно снимать свое кино, писать книжки и не мучить людей своими актерскими работами, которые на самом деле из-за режиссерских шаблонов стали однотипными. Кем видят Баширова – трупом, трансвеститом, бандитом, пьяницей.

– Да уж, в фильме «Груз 200» Алексея Балабанова вы действительно сыграли роль трупа… Это, наверное, очень сложно?

– Труп – не так сложно. Но до этого состояния меня четыре раза избивают, и это сыграть правдоподобно труднее!.. Вот Евгений Миронов отказался же сниматься в «Грузе 200». Так сказал: «Не буду играть героев, которые не позитивные». Такая у него актерская позиция. Но это, кстати, дискуссионный вопрос. Получается, что сам Евгений определяет, что позитивно, что не позитивно, то есть берет на себя функции Мессии. А это уже легкая мания величия. А, может, и не легкая…

У меня другая позиция: дали роль – я ее сыграл. Это моя профессия. Назвался актером – играй. Да и на стадии съемок часто трудно сказать, что получится из той или иной роли, позитивная она или еще какая... Интеллект свой как актер я в ролях почти не использую. Там просто заходишь в кадр, стараясь запомнить, а потом воспроизвести текст, желательно без крепких выражений, чтобы пленка выдержала.

– Согласившись сыграть кота Бегемота в сериале «Мастер и Маргарита», вы были готовы к каким-то мистическим последствиям?

– Любая простуда казалась мне мистическими происками (смеется). Я особо не рвался в этот проект. Кот Бегемот не был моей мечтой, я не знал, что буду делать в этой роли. Роман Булгакова я читал очень давно и перед съемкой решил не перечитывать. Подумал: если буду готовиться, то напридумываю себе, отрепетирую кошачью пластику. И точно обману ожидания зрителей и режиссера. Мне будет нравиться, я буду смеяться, а им будет горько и грустно!

– Так что же, обошлось без мистики?

– Когда окончились съемки, общественность, друзья и знакомые страшно интересовались: не случилось ли чего со съемочной группой, отдельно взятыми артистами или их родственниками, не умер ли кто, не упал ли кому кирпич на голову? А вот про саму работу, про сам художественный образ ни слова. И это касается всех, снявшихся в фильме.

– Как вы думаете, есть ли у фильма «Край» шанс завоевать в 2011 году премию «Оскар»?

– Конечно, шанс есть. Я с Володей Машковым говорил. Он этим вопросом занимается. Русская традиция: всех покупаем, а тех, кто не покупается, мочим. Вот увидите, Голливуд после победы «Края» превратится в Нью-Васюки. Но меня «Оскар» не интересует, так как за него денежного вознаграждения не дают. Мне ближе наша Государственная премия.

– Александр, вы во сне фильмы видите?

– Конечно. И сериалы, и минутные короткометражки-сновидения. Жанры также все охвачены. Порой даже жесткое порно присутствует, не побоюсь этого слова!