Крысы навсегда

Всем известно, что перед Рождеством оживает и бесчинствует всякая нечисть. А когда пробивает час и проступает свет, она исчезает в канализацию. Тим Бартон в «Кошмаре перед Рождеством» это уже доказал. Новый фильм нашего классика Андрея Кончаловского «Щелкунчик», снятый в 3D формате, продолжил эстафету предрождественского кошмара. И, надо сказать, сделал это со знанием дела, мастерски.

Поскольку проект международный, снятый на английском, то имелось в виду сразу два Рождества – католическое и православное. И если американский прокат уже начался, то наш, отечественный, начнется сразу после Нового года – за неделю до рождения нашего Спасителя. А до этого можно окунуться в страшную сказку, самую дорогую за всю историю отечественного кинематографа (бюджет 90 млн. долл.).

Но сказка Гофмана, положенная в основу этого мюзикла, где музыка Чайковского обработана А. Кончаловским и Э. Артемьевым до неузнаваемости, не просто страшилка. В ней добро побеждает зло, потому что обладает силой любви, а зло способно лишь на спазмы ненависти. И здесь важно было расставить режиссерские акценты симпатии и антипатии к сказочным персонажам, чтобы зло не стало привлекательным. С другой стороны, отталкивающее зло сразу делает всю историю примитивной. В этом балансе лучше всего проявляется мастерство художника.

Уже знакомая нам по «Вавилону» Иньяритту десятилетняя Эль Фэннинг играет девочку Мари, которая влюбляется в деревянного Щелкунчика – по совместительству отважного принца, чей град захватили крысы. Они топят печи игрушками, чтобы дым не пропускал лучи солнца. И страшный вид этого города открывается с грандиозной рождественской елки, которую возвели на студии в Будапеште. Сценограф Кевин Фиппс (он работал с Тимом Бартоном) дал волю своей буйной фантазии, Вена 20 годов ХХ в. получилась просто сливочной. Но лучше всех получились крысы!

Крысиный Король в исполнении Джона Туртурро, пожалуй, – лучшая работа артиста, а Крысиная Королева – просто загляденье. Они очень интересные ребята! На их фоне все персонажи из мира Мари кажутся скучнягами. А если учесть, что крысиные главари в русской версии говорят, можно сказать, родными голосами, то как-то меняется оптика и начинаешь следить за ними с особым интересом. Ведь Крысиную королеву-маму озвучила Алла Пугачева, а Крысиного короля-сынка –Филипп Киркоров.

На московскую премьеру фильма в театр «Новая Опера» в Каретном Ряду звездные участники пришли почти одновременно. И все камеры побежали за А.Б., которая привела с собой внука. Потом, спохватившись, побежали снимать Филиппа. Наконец они оставили в покое звездную пару, и она объединилась в ожидании просмотра.

Стоит добавить, что главный соблазн для постановщиков сказки Гофмана – это демонизация мира крыс, на фоне которого мир обычных людей становится скучноватым. Скажем, знаменитый «Щелкунчик» в Мариинском театре, поставленный художником Шемякиным, отдал пантомиме крыс первое место, а балет отправил на задворки.

Крысификация «Щелкунчика» Кончаловского в конечном итоге не становится чем-то самодостаточным. Она участвует в общей занимательности фильма, в котором разглядывать игрушки новогодней елки не менее интересно, чем крысобайки. Так что родителям есть куда сводить своих детей перед Рождеством, все кошмары закончатся хеппи-эндом!