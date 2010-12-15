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«Политэкология» Андрея Пашкевича

№ 49(239) от 16.12.2010 [«Аргументы Недели », Наталья ЧАПЛЫГИНА ]

«Политэкология» Андрея Пашкевича

В одном из залов Центрального дома художника открылась выставка художника Андрея Пашкевича. Галерея «Дом Нащокина» предоставила зрителям возможность вновь встретиться с работами нашего современника, творчество которого является необычайно патриотичным своей человеческой и гражданской позицией.

В этом году Андрею Петровичу Пашкевичу исполнилось 65 лет. Он член Союза художников РФ, член Международной конфедерации художников. Его картины выставлены в музеях современного искусства Парижа, Сеула, Форо (Португалия), в библиотеке Центра Р. Никсона и в здании Белого дома в Вашингтоне. Часть его произведений хранится в личных коллекциях во многих странах мира.

Начинал свою творческую биографию Андрей Пашкевич как кинооператор, закончив ВГИК. Участвовал в производстве многих художественных и документальных фильмов. Склонность к рисованию, можно сказать, передалась ему по наследству. Его отец Петр Исидорович Пашкевич был профессиональным художником-постановщиком, проработавшим более 50 лет на киностудии им. Горького. Пройдя курс живописи у Юрия Пименова, Андрей Пашкевич серьезно занялся художественным ремеслом.

Около 50 работ, представленных на нынешней выставке, в основном написаны в годы перестройки и после нее. Эту серию картин художник объединил общим, очень образным названием-понятием – «Политэкология». И теперь они являются своего рода историческими документами, содержащими множество присущих тому времени деталей. Причем сегодня его картины чувствуются такими же, а может быть, и еще более актуальными, чем тогда, – в «лихие» 90-е.

Многое из того, что так остро чувствовал художник, о чем переживал и предупреждал тогда, стало, увы, явью. И скорее всего, 20 лет назад люди, опьяненные возникшей возможностью каких-либо перемен, красиво звучащими, но довольно абстрактными понятиями о свободе, равенстве, демократии, вряд ли догадывались, что путь их победного шествия может быть недолог и трагичен. Летопись тех времен в картинах Андрея Пашкевича позволяет вспомнить, «как все начиналось».

И мы видим, как часть народа, ведомая новыми лидерами, увлеченная идеями с трехцветными, звездно-полосатыми, двуглавыми символами устремилась в новое светлое будущее. Что это и где оно – не важно! Важно – чтобы все вместе, толпой, с лозунгами и как будто вперед! И невдомек, что в двух шагах всех уже ждет яма – провал и крушение смутных надежд (картина «Яма»). Только редкий мужик (картина «Сеятель»), привыкший помнить о хлебе насущном, даже не смотрит на толпу – продолжает дело отцов и дедов. Глядит он внимательно и заботливо на родимую землю с воронами, крестами, церквами. И вечное солнце на его стороне. Другая часть народа, также толпой и бодро, отстаивает верность прошлому. Они готовы жизнь положить на это дело. Только не догадываются, что так оно и будет («Монумент с трубой»).

Результат – попрание всех символов веры («Динамическое равновесие», «Катастрофа»). И полная сумятица («Обманутая Россия», «Москва – Пушкинская площадь», «Демократия по-русски»). Много тревоги в картине «Красный водоворот». Художник позволил себе показать течение времени как течение трехцветной реки. Тихой в той части, где воспроизводится картина Левитана «Над вечным покоем», и все более бурной по мере приближения к времени сегодняшнего зрителя.

Работы Андрея Пашкевича разные по стилю и манере написания: немного коллажные, плакатные с элементами соцреализма, дающие привязку ко времени; довольно ироничные и символичные. Смотришь на картину «Детские шалости» и вспоминаешь «младореформаторов» и других лидеров, которые, играючи во взрослых, разбросали страну как кубики и в руки взяли совсем не детские игрушки. Картина «Орлы прилетели» сначала невольно вызывает улыбку своим названием, а затем поражает доминантой всей композиции: на одной из красных звезд Кремля орлы свили гнездо!

Необычайно символичны две немного похожие картины: «Натюрморт с яйцом» и «Художник и общество». Основу обеих составляют вечные символы жизни: яйцо, вода и хлеб. Чем же они отличаются – рекомендуем посмотреть самим. Все представленные работы художника – это приглашение к философскому осмыслению фактов жизни и их последствий. Детали каждой картины буквально затягивают в размышление о том, что видишь. Одного взгляда не достаточно. Хочется рассмотреть подробнее. А рассмотрев, поражаешься столь индивидуальному, прозорливому и доброму взгляду художника.

Русский музей продолжает вести с Андреем Пашкевичем переговоры о приобретении нескольких его работ из серии «Политэкология». Но художник чувствует, что его «летопись временных лет» не должна быть разделена на части. Важна каждая картина в целой серии, как и каждая деталь в целой картине.

На этой же выставке представлена серия его абстрактных работ. Это уже совсем другое, но не менее интересное и своеобразное отображение жизни.

Творчество Андрея Пашкевича поражает сопричастностью к происходящему и ответственностью за него: он не молчит о том, что уже стало или станет очевидным. Его душа болит, улыбается, переживает, смиряется и, конечно же, верит и надеется. И поэтому свою выставку, как и одну из картин, он назвал «С верой и надеждой».

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