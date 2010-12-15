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Народный мент в завязке

№ 49(239) от 16.12.2010 [«Аргументы Недели », Александр ГАВРИЛОВ ]

Народный мент в завязке

В творческой биографии Алексея НИЛОВА – сплошной киномарафон про ментов. Однако в отличие от большинства коллег по сериалам Алексей Геннадьевич не ругает «капитана Ларина», а просто честно трудится в профессии, которую унаследовал от отца, известного актера Геннадия Нилова и двоюродного деда – прославленного актера Павла Кадочникова.

 - Алексей, ваш старший коллега Юрией Кузнецов в одном из интервью с горечью признался, что ему надоели стрелялки-догонялки…

– Естественно, потому что взрослый человек, гениальный актер. Роль Мухомора была интересная. А потом началась эксплуатация образа, вот он и взбунтовался…

В том же интервью он сказал: «трудно общаться с людьми, в руках которых ни разу не видел книжку, зато видел рюмку…» Вас, между прочим, имел в виду!

– У меня очень специфическое отношение к книгам, мне для чтения нужен комфорт, а когда это все в суете съемок, я читать не могу. Ну, не хожу с книжкой на съемки, поэтому Юрий Саныч, кроме рюмки в руках, ничего и не видел. И вообще, он немножко другой закалки, читает постоянно, образован гораздо лучше нас. Но сейчас я все больше и больше начинаю вести правильный образ жизни.

– То есть после долгих лет злоупотребления вы сейчас действительно бросили пить?

– Это было вынужденное решение. У меня случился переломный возраст в 39 с половиной лет. Раньше я не верил, что у мужчин есть какие-то такие возраста. Поверил в свои 39,5, потому что меня начало вертеть-крутить, просто кошмар: физически, морально, психически, как угодно. Во все тяжкие я пускался, но, слава богу, ангел-хранитель как-то вытащил меня, да и дед (я в него!) наградил приличным здоровьем.

– Говорят, у вас была клиническая смерть?

– Их было штуки три, а может, это и не клинические, но что-то такое было, дыхание останавливалось, врачи меня спасали... А потом я реально и трезво оценил себя и понял, что наступил тот возраст, когда не могу уже выпить полтора литра водки так, чтобы ни в одном глазу. Не могу после трех стаканов произносить текст с нормальным глазом. Начинаю плыть... На работе на меня уже начали показывать пальцем, грозить, и ни к чему хорошему это не привело бы. 2007 год я встретил в знаменитой питерской больнице на Костюшко, на 8-м этаже. Меня откачивали 11 дней, что в принципе невозможно. Там хорошие хирурги и врачи, я сейчас с ними очень дружу, и не только по поводу поджелудочной, а по любому вопросу консультируюсь, всецело доверяюсь этим людям. После того звоночка я остепенился, взялся за ум.

– То есть сейчас вы бодры и молоды духом!

– Какое там! Я стал старичком в 22 года – по отношению к жизни. Меня уже вообще мало что интересует, кроме личной жизни, моих родителей и жены. Понимаете, я человек советской формации. Закончился Советский Союз, и для меня закончилось все. Я человек оттуда. Меня все эти рынки, перестройки, нанотехнологии абсолютно не вдохновляют. Мне настолько все это некомфортно и неудобно, что чему-то радоваться, глядя вокруг, просто не могу. Пытаюсь как-то выжить, заработать, накормить семью и более или менее отдохнуть. Я очень ленивый, но вынужден пахать все время.

– А вот в личной жизни вы не такой уж ленивый: если что-то не устраивает, уходите к другой…

– Сейчас у меня совсем другая история. С Леной мы встретились шесть лет назад. Она была продавец-консультант, дизайнер одежды. А мы снимали у них в магазине ночью рекламу. Разговорились, познакомились, пошли домой и вот с тех пор не расстаемся. Главное, что сразу пошли вместе. И всеми шестью годами подтвердили, что мы были правы, что это было не просто случайная история из серии: «Пойдем переночуем».

Лена никакого отношения не имеет ни к кино, ни к театру, ни к музыке. Я очень ценю и люблю всех своих жен, что имели отношение к музыке, театру, кино, просто мне лучше жить с обыкновенной женщиной. Хотя, конечно, Лена необыкновенная! Очень приветливая, контактная. Мы сразу нашли общий язык, она видела все мои, скажем так, недостатки, знает все мои вредные привычки. В первые три года нашего существования вместе я был тем самым Ниловым, про которого многие женщины говорили не самые лучшие вещи. Прожили те три года, а потом я остепенился, начал себя нормально вести. Очень у нее была правильная тактика – относиться к своему мужчине с пониманием… Если у мужчины все нормально с головой, ему через какое-то время стыдно становится. Вот и я подумал: «Что ж я делаю с близким человеком?» Лена меня изменила своим молчаливым приятием такого, какой я есть. Изменила в хорошую сторону, за что я ей очень благодарен. Я стал серьезней относиться к жизни, ушли многие дурные привычки, в том числе и с алкоголем ситуация изменилась. Так и напишите – Нилов сейчас отличный семьянин: не пьет, не курит, не изменяет.

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