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В роли самого себя

№ 49(239) от 16.12.2010 [«Аргументы Недели », Александр СЛАВУЦКИЙ, фото автора ]

В роли самого себя

Владимир СОЛОВЬЕВ – человек непредсказуемый. Долгие годы проработав на считавшихся независимыми НТВ и «Серебряном дожде», сейчас ведет программы на государственных «Вести ФМ» и «России».

Недавно он удивил всех, выпустив уже третью в этом году книгу, причем посвященную не политике или общественной жизни, как предыдущие его издания, а психологическим манипуляциям – «Манипуляции. Атакуй и защищайся».

- Владимир на днях у вас вышла книга, посвященная всевозможным манипуляциям сознанием людей. Как она появилась?

– Идея написать книгу появилась после того, как я прочел довольно странное произведение американских авторов о том, как распознать лжеца. Это издание показалось мне полной фигней. И тут же захотелось, исходя из моего большого опыта общения с разнообразными людьми, которые в нашей стране считаются выдающимися манипуляторами, написать о манипуляциях и способах распознавания обмана. Получившийся текст я разослал своим друзьям, в чем, наверное, была ошибка, потому что некоторые дамы мне сказали, что больше со мной не будут разговаривать, но остальным понравилось. 

Пользуясь вашими техниками распознавания манипуляций, можете ли вы сказать, как много людей недобросовестных среди наших политиков и депутатов?

– Как правильно сказал Михаил Михайлович Жванецкий, в заговоре против нашей страны принимает участие весь народ. Потому что если мы посмотрим, кто кого и где обворовывает, то увидим, что сама формулировка вопроса неправильная. Большинство людей живут совсем не по заявленным в декларациях зарплатам. А процветающую в нашей стране коррупцию правильней было бы назвать системой кормления. И наказывают у нас не того, кто проворовался, а кто не по чину берет. Если госслужащий берет в соответствии со своим рангом, тогда все нормально, а вот когда больше, то начальство уже начинает глядеть на него с подозрением.

А если говорить о том, кто сколько взял и кто что украл, то, к сожалению, в нашей стране восторжествовали совершенно непонятные принципы логики и морали. Например, национальным героем является Роман Аркадьевич Абрамович, который умудрился, не создав ничего, откачать за рубеж миллионы. Бориса Березовского, который проделал примерно то же самое, считают преступником, а Абрамовича корешем. И в стране нет никакого национального осуждения этого персонажа. Ведь Абрамович – это современный Иванушка-дурачок, поэтому если мы сейчас проведем опрос о том, каков идеал российской мечты сегодня, то, скорее всего, услышим – своровать и уехать за рубеж.

– Присутствуют ли манипуляции в телеэфире?

– Постоянно. Когда мне, например, необходимо, чтобы у Валерии Ильиничны Новодворской были хоть какие-то голоса, я на нее начинаю «наезжать». Зрители, соответственно, возмущаются: что он, сволочь, навалился на бедную женщину, и тут же начинается протестное голосование. Люди наивно считают, что когда у них вызывают чувство протеста, это делается неосознанно.

– С «Серебряного дождя» вы перешли на государственную радиостанцию «Вести ФМ». Как вы считаете, утратили ли из-за этого ваши программы свою остроту?

– Нет, программа стала даже более острой. На «Вестях» я за час выливаю столько критики на головы чиновников, сколько не успевал на «Серебряном дожде» и за месяц. Если кому-то кажется, что это не остро, то мне интересно посмотреть, что же тогда считается острым. А если кому-то кажется, что передача на России мягче, чем на НТВ, пусть не поленится и посмотрит программу. Например, последний выпуск был таким, что острее не бывает.

– И все-таки как вы, такой свободолюбивый, оказались на государственном телевидении и радио?

– Меня вызвали в ВГТРК и предложили работу, которая по всем параметрам была мне более интересна. «Серебряный дождь», конечно, замечательная станция, я на ней служил много лет, но сейчас они выбрали направление в сторону гламура и веселухи, а мне гораздо интереснее политика и жесткая социалка. И на «Вестях» такая возможность есть, а колоссальная корреспондентская сеть позволяет почти в режиме онлайн получать актуальные репортажи и интервью с мест событий. Гораздо проще приглашать государственных чиновников, депутатов. За месяц работы на «Вестях» у меня было больше политически значимых фигур, чем за все годы работы на «Дожде». Это ни хорошо, ни плохо, это просто другой жанр, мне хочется не стоять на месте, а продолжать расти.

– Наверняка на государственном канале жесточайшая цензура. Вам в таких условиях не тесно, не душно?

– Это скорее стереотип, например, когда я позвал на эфир одного из наших демократов, то он сказал, что его никогда не пустят на канал «Россия» или все его реплики вырежут, а потом удивлялся, что никто ничего не вырезал. Я много лет работаю в СМИ и знаю, что степень свободы в России определяется не формой собственности, а умом главного редактора. Довольно странная ситуация, но когда я работал на «Серебряном дожде», директор радиостанции часто на меня сердился, потому что после моих эфиров его постоянно прессинговали. А здесь я наехал в эфире на министра Голикову, мне через пару часов позвонили от руководства канала и только сказали: «Хм‑м, ну ты молодец». Никакого давления на меня нет, ну, наехал и наехал. У канала есть определенная позиция, мы же не лжем, а если кто-то не согласен с нашими трактовками и комментариями, пусть подает в суд. Это такая хитрая форма манипуляции – дать человеку полное ощущение свободы.

– Ваша творческая жизнь весьма насыщенна и разнообразна. Вы читаете лекции, работаете на телевидении и радио, книжки пишете. Какая же из этих ролей для вас является главной?

– У меня вообще только одна роль, которую я не скрываю: это роль Соловьева.

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