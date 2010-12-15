В роли самого себя

Владимир СОЛОВЬЕВ – человек непредсказуемый. Долгие годы проработав на считавшихся независимыми НТВ и «Серебряном дожде», сейчас ведет программы на государственных «Вести ФМ» и «России».

Недавно он удивил всех, выпустив уже третью в этом году книгу, причем посвященную не политике или общественной жизни, как предыдущие его издания, а психологическим манипуляциям – «Манипуляции. Атакуй и защищайся».

- Владимир на днях у вас вышла книга, посвященная всевозможным манипуляциям сознанием людей. Как она появилась?

– Идея написать книгу появилась после того, как я прочел довольно странное произведение американских авторов о том, как распознать лжеца. Это издание показалось мне полной фигней. И тут же захотелось, исходя из моего большого опыта общения с разнообразными людьми, которые в нашей стране считаются выдающимися манипуляторами, написать о манипуляциях и способах распознавания обмана. Получившийся текст я разослал своим друзьям, в чем, наверное, была ошибка, потому что некоторые дамы мне сказали, что больше со мной не будут разговаривать, но остальным понравилось.

– Пользуясь вашими техниками распознавания манипуляций, можете ли вы сказать, как много людей недобросовестных среди наших политиков и депутатов?

– Как правильно сказал Михаил Михайлович Жванецкий, в заговоре против нашей страны принимает участие весь народ. Потому что если мы посмотрим, кто кого и где обворовывает, то увидим, что сама формулировка вопроса неправильная. Большинство людей живут совсем не по заявленным в декларациях зарплатам. А процветающую в нашей стране коррупцию правильней было бы назвать системой кормления. И наказывают у нас не того, кто проворовался, а кто не по чину берет. Если госслужащий берет в соответствии со своим рангом, тогда все нормально, а вот когда больше, то начальство уже начинает глядеть на него с подозрением.

А если говорить о том, кто сколько взял и кто что украл, то, к сожалению, в нашей стране восторжествовали совершенно непонятные принципы логики и морали. Например, национальным героем является Роман Аркадьевич Абрамович, который умудрился, не создав ничего, откачать за рубеж миллионы. Бориса Березовского, который проделал примерно то же самое, считают преступником, а Абрамовича корешем. И в стране нет никакого национального осуждения этого персонажа. Ведь Абрамович – это современный Иванушка-дурачок, поэтому если мы сейчас проведем опрос о том, каков идеал российской мечты сегодня, то, скорее всего, услышим – своровать и уехать за рубеж.

– Присутствуют ли манипуляции в телеэфире?

– Постоянно. Когда мне, например, необходимо, чтобы у Валерии Ильиничны Новодворской были хоть какие-то голоса, я на нее начинаю «наезжать». Зрители, соответственно, возмущаются: что он, сволочь, навалился на бедную женщину, и тут же начинается протестное голосование. Люди наивно считают, что когда у них вызывают чувство протеста, это делается неосознанно.

– С «Серебряного дождя» вы перешли на государственную радиостанцию «Вести ФМ». Как вы считаете, утратили ли из-за этого ваши программы свою остроту?

– Нет, программа стала даже более острой. На «Вестях» я за час выливаю столько критики на головы чиновников, сколько не успевал на «Серебряном дожде» и за месяц. Если кому-то кажется, что это не остро, то мне интересно посмотреть, что же тогда считается острым. А если кому-то кажется, что передача на России мягче, чем на НТВ, пусть не поленится и посмотрит программу. Например, последний выпуск был таким, что острее не бывает.

– И все-таки как вы, такой свободолюбивый, оказались на государственном телевидении и радио?

– Меня вызвали в ВГТРК и предложили работу, которая по всем параметрам была мне более интересна. «Серебряный дождь», конечно, замечательная станция, я на ней служил много лет, но сейчас они выбрали направление в сторону гламура и веселухи, а мне гораздо интереснее политика и жесткая социалка. И на «Вестях» такая возможность есть, а колоссальная корреспондентская сеть позволяет почти в режиме онлайн получать актуальные репортажи и интервью с мест событий. Гораздо проще приглашать государственных чиновников, депутатов. За месяц работы на «Вестях» у меня было больше политически значимых фигур, чем за все годы работы на «Дожде». Это ни хорошо, ни плохо, это просто другой жанр, мне хочется не стоять на месте, а продолжать расти.

– Наверняка на государственном канале жесточайшая цензура. Вам в таких условиях не тесно, не душно?

– Это скорее стереотип, например, когда я позвал на эфир одного из наших демократов, то он сказал, что его никогда не пустят на канал «Россия» или все его реплики вырежут, а потом удивлялся, что никто ничего не вырезал. Я много лет работаю в СМИ и знаю, что степень свободы в России определяется не формой собственности, а умом главного редактора. Довольно странная ситуация, но когда я работал на «Серебряном дожде», директор радиостанции часто на меня сердился, потому что после моих эфиров его постоянно прессинговали. А здесь я наехал в эфире на министра Голикову, мне через пару часов позвонили от руководства канала и только сказали: «Хм‑м, ну ты молодец». Никакого давления на меня нет, ну, наехал и наехал. У канала есть определенная позиция, мы же не лжем, а если кто-то не согласен с нашими трактовками и комментариями, пусть подает в суд. Это такая хитрая форма манипуляции – дать человеку полное ощущение свободы.

– Ваша творческая жизнь весьма насыщенна и разнообразна. Вы читаете лекции, работаете на телевидении и радио, книжки пишете. Какая же из этих ролей для вас является главной?

– У меня вообще только одна роль, которую я не скрываю: это роль Соловьева.