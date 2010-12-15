Церковь наградила Маковецкого
№ 49(239) от 16.12.2010 [«Аргументы Недели », Вячеслав НИКОЛАЕВ ]
На днях Сергей Маковецкий был награжден достаточно редкой для своей профессии регалией. Артиста удостоили Ордена святителя Иннокентия, митрополита Московского и Коломенского.
Церковную награду актеру «доверили» за его роль в фильме Владимира Хотиненко «Поп». Напомним, картина вышла в прокат в апреле 2010 года. Речь в фильме идет о православном священнике Александре Ионине из Прибалтики, который в годы Великой Отечественной войны налаживал церковную жизнь на оккупированной немцами территории. Награждал актера Патриарх Московский и всея Руси Кирилл лично.
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