Церковь наградила Маковецкого

На днях Сергей Маковецкий был награжден достаточно редкой для своей профессии регалией. Артиста удостоили Ордена святителя Иннокентия, митрополита Московского и Коломенского.

Церковную награду актеру «доверили» за его роль в фильме Владимира Хотиненко «Поп». Напомним, картина вышла в прокат в апреле 2010 года. Речь в фильме идет о православном священнике Александре Ионине из Прибалтики, который в годы Великой Отечественной войны налаживал церковную жизнь на оккупированной немцами территории. Награждал актера Патриарх Московский и всея Руси Кирилл лично.