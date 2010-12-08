Десятого декабря главное радио страны отмечает юбилей. Становление и развитие «Радио России» пришлось на непростые девяностые годы. Но на протяжении всех этих лет руководство и журналисты радиостанции старались держать единую линию: делать радио для всех и для каждого.

Есть радиостанции для увлекающихся политикой и спортивных болельщиков, любителей рока и классической музыки, беспечных старшеклассников и солидных бизнесменов. И только одно радио заняло совершенно особую нишу: универсального средства информации, интересного любому гражданину нашей страны вне зависимости от пола, возраста и социального статуса. На волнах «Радио России» в круглосуточном режиме в эфир выходит 175 оригинальных программ: информационные и общественно-политические, музыкальные и просветительские, передачи для детей и спортивные программы, радиотеатр и литературные постановки.

По совокупному размеру аудитории главная радиостанция страны безу­словный лидер: позывные «Радио России» звучат от Камчатки до Калининграда. Добиться таких результатов позволяет уникальная система распространения радиосигнала – проводное вещание. Вопреки расхожему заблуждению «первую кнопку» слушают не только пенсионеры: на карте России есть места, где никакое другое радио, а уж тем более телевидение, попросту недоступно. Для многих наших сограждан «Радио России» является единственной возможностью своевременно получить качественную информацию о происходящем в стране и мире.

– Радиостанцию всегда отличали высокий профессионализм сотрудников, оперативное реагирование на события российской и международной жизни, умение найти острые и интересные темы для программ и репортажей, – отмечает в своем поздравлении министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.

И действительно, рассказывать о наболевшем решается не каждое СМИ. «Радио России» острых вопросов и проблемных тем не боится. Программа «Детский вопрос» помогает детям, оставшимся без попечения взрослых, найти новых любящих и понимающих родителей. Межэтнические радиожурналы «Народы России» и «Национальный акцент» – единственные во всей стране рассказывают о национальном многообразии и этнокультурном богатстве нашего государства.