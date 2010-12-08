Как Иван Фомич нарисовал птичку

В Третьяковской галерее открылась выставка, посвященная 200-летию со дня рождения художника Ивана Фомича Хруцкого (1810–1885). Прекрасное, незабываемое зрелище!

Иван Фомич был не слишком-то везучим человеком. Его, уроженца Витебской губернии, не приняли в Петербургскую академию художеств, и он несколько лет проходил вольнослушателем, без всяких прав. А потом написал такую чудесную картину с цветами и плодами, что получил большую серебряную медаль.

Создав еще немало дивных натюрмортов и завоевав в боях звание художника, Иван Фомич Хруцкий убыл в Полоцкий уезд, затеяв там себе имение. Где и жил безмятежно, не подозревая, что при распаде СССР его имя и его труды отойдут к независимой Республике Беларусь.

Этого художник предвидеть не мог. Он вообще как-то вовремя родился и умер, никакого лиха не хлебнув. Но теперь Хруцкий стал государственной собственностью Беларуси, и одна его картина даже изображена на денежной купюре республики. Видимо, по причине смены гражданства выставку Хруцкого на днях свирепо обругала российская пресса, обозвав его «провинциальным и консервативным». Нет нынче моды на Беларусь, это ясно.

Конечно, он копиист, и в его гладкой и славной живописи прослеживаются десятки влияний. Его портреты сплошь «брюлловские», а пейзажи подражательны. Однако в жанр натюрморта Иван Фомич внес нечто изумительное. Понятно, почему ему дали серебряную, а затем и золотую медали.

Иван Фомич взял за основу ту вечность, которая есть в полотнах «малых голландцев»: с лимоном, цветами, кувшином и персиками, – и добавил свое, заветное, излюбленное, запавшее в душу из полей и лесов Витебской губернии.

Рядом с персиками у него лежит веточка с недозрелыми ягодами земляники. Среди важных пионов и георгинов непременно высовываются невзрачные колоски и былинки. К лимонам приникли белая и красная смородинка, а не то и кузовок с клубникой. И наконец, в одном натюрморте на стеклянном стакане с водой сидит крошечная серая птичка и приветливо смотрит на зрителя.

В натюрморте – живая птичка!

Представляю себе, как намаялся художник, будучи вольнослушателем, в промозглом Петербурге, как он бился и доказывал, что он художник. А в это время гремел Брюллов, позже придут передвижники, и нашему тихому Ивану Фомичу ничего не светит, никакая слава. А вот же сидит его птичка-невеличка в Третьяковской галерее. Скромный, маленький дар был у русского художника Ивана Хруцкого – а все-таки он пробился, принес Аполлону свои цветы и плоды!

Одно непонятно: почему так мало посетителей в Третьяковской галерее? Ведь это чистое счастье – тепло, светло, тихо, на стенах одни шедевры, а билет – всего 150 рублей!