Бал короля вальсов

Музыка Иоганна Штрауса – праздник, который всегда с тобой. Великий композитор вошел в историю как «король вальсов». Однако с тем же успехом Штрауса можно назвать и королем полек, маршей, кадрилей, получивших столь же огромную популярность. Все эти восхитительные мелодии Штрауса прозвучат на предновогоднем концерте во Дворце на Яузе (www. yauza-palace.ru) в исполнении Центрального концертного образцового оркестра ВМФ, дирижером которого является заслуженный артист России, капитан I ранга Алексей Карабанов.