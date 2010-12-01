С днем рождения, Геннадий Викторович!
№ 47(237) от 02.12.2010 [ «Аргументы Недели » ]
1 декабря свой 65-летний юбилей отметил народный артист России Геннадий Хазанов.
Народным любимцем он стал еще в 1975 году, с триумфом дебютировав на советской эстраде в образе «студента калинарного техникума». Дальше – больше. Мы все полюбили говоривших его голосом попугая Кешу и кота Леопольда; Марата из кинофильма «Маленький гигант большого секса» и других героев, образы которых он воплотил в кино и на сцене.
Любимый публикой артист, успешный режиссер, художественный руководитель Театра Эстрады и сегодня полон энергии и творческих планов.
Редакционный коллектив еженедельной газеты «Аргументы неделi» от всей души желает Вам, Геннадий Викторович, дальнейших успехов во всех Ваших начинаниях. Здоровья, удачи и новых свершений на радость Вашим преданным зрителям. Так держать!
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