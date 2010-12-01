С днем рождения, Геннадий Викторович!

1 декабря свой 65-летний юбилей отметил народный артист России Геннадий Хазанов.

Народным любимцем он стал еще в 1975 году, с триумфом дебютировав на советской эстраде в образе «студента калинарного техникума». Дальше – больше. Мы все полюбили говоривших его голосом попугая Кешу и кота Леопольда; Марата из кинофильма «Маленький гигант большого секса» и других героев, образы которых он воплотил в кино и на сцене.

Любимый публикой артист, успешный режиссер, художественный руководитель Театра Эстрады и сегодня полон энергии и творческих планов.

Редакционный коллектив еженедельной газеты «Аргументы неделi» от всей души желает Вам, Геннадий Викторович, дальнейших успехов во всех Ваших начинаниях. Здоровья, удачи и новых свершений на радость Вашим преданным зрителям. Так держать!