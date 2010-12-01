Когда работа в радость

В преддверии 20-летнего юбилея главного радио страны мы продолжаем рассказ о ведущих журналистах «Радио России». О тех людях, которые создают неповторимый облик радиостанции.

Сразу и навсегда выбрать дорогу в жизни удается лишь единицам. Большинство из нас, прежде чем найдут дело по душе, успевают попробовать себя в разных специальностях. А вот совмещать сразу несколько занятий и от каждого из них получать профессиональное удовлетворение удается единицам.

Константин Корольков на «Радио России» одновременно выполняет обязанности руководителя отдела тематических программ, руководителя проекта «Радио России. Москва», радиоведущего и продюсера.

А по специальности Константин актер. Когда-то это помогло ему начать работу на радио: пришел он в дикторский отдел на должность редактора. Писал тексты, озвучивал программу передач. И делал ежедневную православную передачу «Евангельские чтения» – одну из первых на федеральном радио.

Подготовкой религиозных программ Константин Корольков занимается и сегодня. При его прямом участии в эфир вышли циклы «Религиозная энциклопедия», «История христианской церкви» и «Паломник». Уже несколько лет он ведет в прямом эфире программу «Пастырские беседы».

– На «Беседах» я работаю в паре со священнослужителями. В студию звонят слушатели, задают вопросы, высказывают мнения. Всегда получается очень интересный разговор, – рассказывает Константин. – Отдача от программы максимальная. Во-первых, чувствуешь, что людям это нужно, бывают очень острые, по-настоящему наболевшие, вопросы. Во-вторых, и сам можешь прояснить моменты, которые тебя волнуют.

Несмотря на высокую загрузку, не забывает Константин Корольков и первую профессию.

– Довольно часто режиссеры приглашают меня принять участие в записи литературных и драматических проектов в качестве актера. Например, я исполнил одну из главных ролей в цикле «Библия для детей». Сейчас актерство для меня скорее хобби, чем профессия. Мне нравится играть, как, впрочем, нравится все, за что берусь на радио!