День танго в Москве

11 декабря – день рождения легендарного аргентинского певца, композитора и киноактера Карлоса Гарделя – с недавних пор стал Международным днем танго. Миллионы людей открыли для себя очарование этого завораживающего танца и страстной музыки.

Дворец на Яузе (www. yauza-palace.ru) представляет 7 декабря интернациональный танго-проект Por Una Cabeza, соединивший в себе музыку и танец. Название программе дало популярнейшее танго Карлоса Гарделя Por Una Cabeza («Потерявший голову»), написанное в 1935 г. для голливудского кинофильма, где Гардель сыграл роль игрока на скачках. Песня повествует о человеке, который играет на скачках и сравнивает свое пристрастие к лошадям с увлечением женщинами. Второе рождение танго Карлоса Гарделя получило в фильме «Запах женщины» в знаменитой сцене, где слепой герой Аль Пачино танцует танго с Габриэль Анвар под мелодию Por Una Cabeza.

Музыкальный руководитель проекта Пабло Зингер – специалист по танго, пианист, игравший вместе с самим Астором Пьяццоллой. Специально для этой программы Зингер сделал аранжировки танго К. Гарделя и А. Пьяццоллы. Танцевальная часть программы представлена профессиональной парой из Аргентины – Валерией Масиде и Анибалом Лаутаро.