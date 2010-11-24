Дающему воздастся

8 декабря знаменитой Алисе Бруновне ФРЕЙНДЛИХ исполнится 76 лет. Зрители любят ее за неувядающую красоту, истинный талант, бурную энергию. И конечно, за образы, созданные в кино. Кто-то запомнил актрису еще по роли молоденькой буфетчицы в комедии «Полосатый рейс», кто-то стал ее поклонником после величественной Анны Австрийской в «Д’Артаньяне и трех мушкетерах», кто-то влюбился после «Служебного романа». Сейчас актриса почти не снимается в кино, зато много времени и сил отдает театру и своим внукам.

- Алиса Бруновна, как вам живется в нашей новой капиталистической действительности? Многие звезды, засиявшие еще в советское время, нынче ругают эту жизнь почем зря…

– Я не могу присоединить свой голос к тем, кто ругает. Однако я никогда не находилась в таком беспокойстве за своих детей и внуков. И за себя – тоже. Если бы вы знали, как я выхожу из дома… Крещу дверь, себя. Когда дочка Варя уходит от меня и должна сесть за руль, я крещу и ее. Но сейчас у меня есть надежда. В «совдеповские» времена даже надежды не возникало, что могут быть перемены. Сейчас она появилась. Может быть, не в пределах нашей с вами жизни, а в пределах жизни наших детей, внуков…

– Кстати, а в ваших внуках уже «читается» актерское будущее? Говорят, они даже устраивают домашние спектакли!

– Все – актеры, лицедеи, когда маленькие. Разве кто-нибудь из актеров так верит в игру, как верят дети? На детях надо учиться играть на сцене. Внуки мои озорные, порой неуправляемые. Но я не спешу это подавлять, гасить. Индивидуальность собирается из каких-то детских неординарностей.

– Интересно, а часто с вами происходит что-то незапланированное в жизни или вам удается подчинить все жесткой логике?

– Стараюсь подчинить все логике, но не всегда это получается. Иногда бывают страшные алогизмы. Но из этого вытекают юмор, забавные моменты, которые тоже украшают жизнь. Моя героиня Ольга Петровна из сериала «Женская логика», как и я, склонна к анализу целого ряда житейских событий и идет к ним следственным путем. Я старалась раскрасить роль личными странностями – вечным поиском сигарет, мундштука, зажигалки или очков.

– Вы же сейчас практически не снимаетесь в кино…

– Все время предлагают какие-то мыльные оперы, но мне так этого не хочется!

– Как же тогда попали в телесериал «Женская логика»?

– Решила рискнуть, увлекшись идеей сделать иронический детектив на современном российском материале. Работа шла в невероятном ритме: 12 серий за 25 съемочных дней – это первая часть, а на съемках второй части летом под Одессой мы трудились по 12 часов в день, при этом не успев ни позагорать, ни искупаться.

– Вы верующий человек?

– Да. Бабушка Шарлотта Фридриховна крестила меня в лютеранской церкви. Когда меня, беспартийную актрису, которую тем не менее прочили в народные артистки СССР, вызвали в райком, я вытащила свой крестик и сказала: «По-моему, это и КПСС несовместимо». К чести секретаря райкома, он меня понял, и я как-то выскочила из ситуации.

– Насколько я знаю, ваша бабушка Шарлотта Фридриховна сыграла в вашей жизни большую роль…

– Да, ее необычайная мудрость помогла мне пережить блокаду. Бабушка в блокаду очень дисциплинировала нас, выдавая крошечные кусочки хлеба строго по часам. Все съестное прятала под ключ, чтобы не оприходовали раньше срока. Ведь многие в те годы погибали именно потому, что, не в силах удержаться, съедали все сразу и потом теряли силы от голода. Вообще-то у нас не было ни малейшего шанса выжить, но это случилось. Кстати, бабушка всегда пересыпала свою речь немецкими словами. «Гип мир кастрюлька ауф дем полка», – говорила она папиной сестре, а я запомнила эту фразу. Играя в «Вишневом саде», я подарила своей героине (кстати, тоже Шарлотте!) эту бабушкину манеру пересыпать речь немецкими словами. Думаю, Антон Павлович меня за это простит!

– Когда вы проводите вечер дома, какие программы смотрите по ТВ?

– Я очень огорчена тем, что почти исчез с экранов жанр телевизионного театра. Смотрю в основном информационные программы. На развлекательные попадаю редко, хотя ими буквально заполонен телеэфир.

– А что вы можете сказать о российском шоу-бизнесе, чье бурное развитие в последние годы отодвинуло на задний план и кино, и театр, и литературу?

– Думаю, пройдет какое-то время, и шоу-бизнес займет свое узаконенное пространство в искусстве – наравне со всем другим. Пока сохраняется ситуация: то, что было запретно, оказывается лакомым. Это, как чумка: надо переболеть, чтобы потом быть здоровым.

– Вас преследует уныние?

– Нет, я не унываю! Отнюдь. Но мне кажется, я слишком многого прошу у Бога. Он столько не может сделать, сколько я прошу. Не для себя лично. Пусть моим близким будет хорошо – тогда и мне будет хорошо. А вообще я верю в то, что дающему – воздается. Поэтому нужно больше отдавать.