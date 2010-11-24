Многоликое радио

Самой главной радиостанции страны через две недели исполнится 20 лет. В преддверии юбилея мы продолжаем знакомить наших читателей с самыми яркими журналистами «Радио России».

Сейчас редко встретишь человека, который проработал бы на одном месте два десятка лет. Маргарита Лянге пришла на радио через восемь месяцев после его возникновения и до сих пор работает в эфире. На вопрос, почему некогда променяла уютное место в солидном журнале на оппозиционное тогда радио да еще с двукратной потерей в зарплате, отвечает просто:

– Я упорно искала свое место в профессии. Всегда хотелось заниматься исключительно этническими вопросами, рассказывать о межнациональных проблемах нашего общества, знакомить с гранями национальных культур. Но тогда был Советский Союз, и в солидных газетах мне говорили, что их эта тема не волнует, ведь «национальный вопрос» в стране давно решен. На «Радио России» в августе 1991-го меня спросили: «А что, проблема существует? Любопытно!» Вот так я, газетчик, и оказалась на радио.

Выяснилось, что радиожурналистика – это другая профессия, где важно не только словом владеть, но и интонацией. Причем последняя порой может сказать больше, чем текст. И все-таки 20 лет на одном месте для столь энергичного человека, как Маргарита, – это очень много.

– Дело в том, что все это время, оставаясь формально на одном месте, я весьма часто меняла виды деятельности. Была спецкором и обозревателем, вела пятичасовые прямые эфиры общественно-политического характера и утренние развлекательные музыкальные. Последние 11 лет работаю советником директора по связям с общественностью – это совершенно другая профессия, но благодаря тому, что хорошо знаю и искренне люблю радио, мне и на этом месте удается воплощать творческие проекты. Тем более что очень повезло с командой – в нашей PR-службе подобрались талантливые люди.

«Радио России» удивительно еще и тем, что здесь каждому дают проявить свои способности, сколь многогранными они ни были бы. Где один человек может иметь профессиональные национальные премии и в области PR, и в области журналистики? Где еще есть PR-директор, который постоянно выходит в эфир и ведет три авторские программы? Только на «Радио России»! Включите и убедитесь сами: радиожурнал о жизни народов, веками населяющих государство Российское «Народы России», в эфире каждое 2-е и 4-е воскресенья месяца в 19.14. Программу «Национальный акцент», в которой поднимаются этнические проблемы и их решение в современной России, можно услышать в эфире каждую 2-ю, 3-ю и 4-ю субботу месяца в 16.30. А ток-шоу «Пресс-клуб «Радио России» выходит в эфир в первую субботу месяца в 16.30. До встречи в эфире!