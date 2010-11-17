Догилева заработает на тропических похождениях…

Народная любимица Татьяна Догилева всерьез взялась осваивать новую профессию. На днях актриса выпустила свой первый книжный опус.

Литературный дебют Догилевой – приключенческий роман с элементами разоблачений шоу-индустрии. Героиня эпопеи провинциалка, которая принимает участие в музыкальном конкурсе, организованном главным телеканалом страны. Правда, по стечению обстоятельств она в итоге попадает в другой телепроект и оказывается на далеком острове. И вот тут и начинаются все напасти: разборки с «сородичами», наркоторговцы, бандиты. В общем, чтиво обещает быть хоть и легковесным, но весьма острым. Кстати, некоторых персонажей своей книжки Догилева «сняла» с реальных представителей шоу-бизнеса. Напомним, некоторое время назад актриса принимала участие в реалити-шоу «Остаться в живых». Там ей на личном опыте удалось испытать не только трудности, связанные с бытовыми условиями, но и особенности характеров звездных коллег по цеху. Планируется, что на книжных прилавках книга появится уже через месяц.