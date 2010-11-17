//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Культура

Догилева заработает на тропических похождениях…

№ 45(235) от 18.11.2010 [«Аргументы Недели », Подготовила Марина ПЕТРОВА ]

Догилева заработает на тропических похождениях…

Народная любимица Татьяна Догилева всерьез взялась осваивать новую профессию. На днях актриса выпустила свой первый книжный опус.

Литературный дебют Догилевой – приключенческий роман с элементами разоблачений шоу-индустрии. Героиня эпопеи провинциалка, которая принимает участие в музыкальном конкурсе, организованном главным телеканалом страны. Правда, по стечению обстоятельств она в итоге попадает в другой телепроект и оказывается на далеком острове. И вот тут и начинаются все напасти: разборки с «сородичами», наркоторговцы, бандиты. В общем, чтиво обещает быть хоть и легковесным, но весьма острым. Кстати, некоторых персонажей своей книжки Догилева «сняла» с реальных представителей шоу-бизнеса. Напомним, некоторое время назад актриса принимала участие в реалити-шоу «Остаться в живых». Там ей на личном опыте удалось испытать не только трудности, связанные с бытовыми условиями, но и особенности характеров звездных коллег по цеху. Планируется, что на книжных прилавках книга появится уже через месяц.

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...
?>

//Новости МирТесен

//live

«Эрдоган понимает, что Зеленский - это желторотый птенец без власти»

«Эрдоган понимает, что Зеленский - это желторотый птенец без власти»

Владимир Зеленский во время пресс-конференции с Реджепом Эрдоганом рассказал, что носит браслеты с именами «пленных моряков» и не снимет их, пока... О том, что и клоуну иногда нужно быть талантливым, размышляет Игорь КОРОТЧЕНКО.

//Политика

В Крыму не против, чтобы Украина "пачкала бумагу" написанием протестов

В Крыму не против, чтобы Украина "пачкала бумагу" написанием протестов

Депутат Госдумы от крымского региона Руслан Бальбек оценил протест Министерства иностранных дел Украины из-за поездки президента РФ Владимира Путина в Крым на международное байк-шоу. По его мнению, "ноты протеста украинской стороны - это работа на мусорную корзину".

//Общество

Украинский чиновник опубликовал письма крымчан об изменениях на полуострове

Украинский чиновник опубликовал письма крымчан об изменениях на полуострове

Советник главы Минагрополитики Украины Александр Лиев, который ранее занимал пост министра курортов Автономной Республики Крым, опубликовал в Сети цитаты из писем местных жителей, которые писали, как изменился полуостров после воссоединения с Россией.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//В мире

В Германии объяснили невозможность вступления Украины в Евросоюз

В Германии объяснили невозможность вступления Украины в Евросоюз

Украина на данный момент не может стать членом Европейского Союза и НАТО, поскольку уже упустила свой шанс. Об этом в эфире одного из YouTube-каналов заявил немецкий политолог Александр Рар.

//В мире

В ДНР сообщили об отправке Киевом снайперов в Донбасс

В ДНР сообщили об отправке Киевом снайперов в Донбасс

Начальник пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики Павел Безсонов рассказал, что командование ВСУ направили снайперские войска в Донбасс.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//Шоу-бизнес

Глава МВД Италии предложил Ричарду Гиру забрать с собой мигрантов

Глава МВД Италии предложил Ричарду Гиру забрать с собой мигрантов

Глава МВД Италии и зампремьер-министра страны Маттео Сальвини ответил американскому актеру Ричарду Гиру, который провел благотворительную акцию для мигрантов на судне, дрейфующем в Средиземном море.

//Наука

Ученые объяснили, почему кошки едят траву

Ученые объяснили, почему кошки едят траву

Исследователи из США, наконец, выяснили, зачем большинство кошек едят траву. Они рассказали об этом накануне на ежегодном съезде Международного общества прикладной этологии в Бергене.

//Общество

Выбрана победительница конкурса "Миссис Россия 2019"

Выбрана победительница конкурса "Миссис Россия 2019"

Победителем конкурса "Миссис Россия — 2019" стала жительница Геленджика Екатерина Нишанова. Об этом сегодня сообщает "Пятый канал". Ныне титулованной леди 33 года, она воспитывает двоих сыновей.

//Происшествия

Известны личности сбежавших заключенных из психбольницы под Волгоградом

Известны личности сбежавших заключенных из психбольницы под Волгоградом

В Волгоградской области полиция разыскивает двух опасных преступников, которые сбежали из психбольницы в селе Ложки Калачевского района в воскресенье утром, 11 августа.

//Новости партнеров

//Общество

Что скрывает дым сибирских пожаров

Что скрывает дым сибирских пожаров

Как говорили в старину, всё у нас не понос, так золотуха. Вот и сегодня Приангарье и Дальний Восток тонут, а Иркутская область, Красноярский край и Якутия дымятся и горят. На Лене и её притоке Алдане – сильный запах задымления, капитаны судов стараются не идти по рекам ночью, если по воде стелется дым и ничего впереди не видно.

//Шоу-бизнес

СМИ оценили стоимость "публичных" украшений Меган Маркл

СМИ оценили стоимость "публичных" украшений Меган Маркл

Супруга британского принца Гарри Меган Маркл оказалась обладательницей внушительной коллекции ювелирных украшений. СМИ подсчитали примерную стоимость тех, в которых Меган выходила в свет.

//Новости СМИ2

//Общество

Очевидцы выложили в Сеть видео горевшей на МКАД Tesla. В автомобиле находились известный бизнесмен и двое его детей

Очевидцы выложили в Сеть видео горевшей на МКАД Tesla. В автомобиле находились известный бизнесмен и двое его детей

Очевидцы разместили в Сети ролик горящей на МКАД Tesla. Автомобиль двигался на автопилоте, но электроника не сумела распознать стоявший на дороге эвакуатор. В результате столкновения начался пожар

//Шоу-бизнес

Лиза и Гарри Галкины покорили поклонников нежным образом на фото

Лиза и Гарри Галкины покорили поклонников нежным образом на фото

На фан-странице детей юмориста Максима Галкина и Примадонны российской эстрады Аллы Пугачёвой Лизы и Гарри появилась фотография, на которой дети представлены в образах "жениха и невесты". Снимок так понравился поклонникам, что она начали сравнивать малышей с героями сказок.

//Происшествия

Под Волгоградом два преступника сбежали из психбольницы

Под Волгоградом два преступника сбежали из психбольницы

Представитель МВД по Волгоградской области Антон Корнаухов сообщил, что из психиатрической больницы в селе Ложки Калачевского района сбежали двое заключённых, находящиеся на принудительном лечении. Об этом стало известно утром в воскресенье, 11 августа.

//Происшествия

В Тулуне около 450 домов не подлежит восстановлению после паводка

В Тулуне около 450 домов не подлежит восстановлению после паводка

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко сообщил, что в результате паводка общее количество пострадавших составило 45 тысяч человек. По его словам, столько судебных дел и решений в регионе не было никогда.

//В мире

МИД Украины выразил протест в связи с поездкой Путина в Крым

МИД Украины выразил протест в связи с поездкой Путина в Крым

В Министерстве иностранных дел Украины выразили протест в связи с приездом президента РФ Владимиром Путиным в Крым на международное байк-шоу "Тень Вавилона". Глава государства появился на фестивале на мотоцикле "Урал".

//Происшествия

Два автобуса с детьми попали в аварию в Челябинске

Два автобуса с детьми попали в аварию в Челябинске

Столкновение двух автобусов, которые двигались в колонне, произошло в Челябинской области. В результате ДТП пострадали три ребенка, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

//Новости партнеров

//Политика

Путин поздравил мусульман с праздником Курбан-байрам

Путин поздравил мусульман с праздником Курбан-байрам

Президент РФ Владимир Путин поздравил всех мусульман с праздником Курбан-байрам. Российский лидер отметил вклад мусульманских организаций в поддержание межнационального и межрелигиозного диалога в стране.

//Культура

Universal сняла с проката новый фильм после критики Дональда Трампа

Universal сняла с проката новый фильм после критики Дональда Трампа

Премьера триллера "Охота" (The Hunt, 2019) в США была отменена в связи с серией трагедий со стрельбой и критикой президента. Об этом сообщила в своем Twitter киностудия Universal Pictures.

//Общество

В Подмосковье дворник задолжала почти 2 млрд рублей

В Подмосковье дворник задолжала почти 2 млрд рублей

Стало известно о женщине - дворнике с фамилией Бодрова из подмосковного Воскресенска, с которой судебные приставы ходят взыскать долг около двух миллиардов рублей. Уточняется, что заработная плата сотрудника ЖКХ составляется 15 тысяч рублей.

//В мире

СМИ: снайперы ВСУ получили разрешение на расстрел мирных жителей Донбасса

СМИ: снайперы ВСУ получили разрешение на расстрел мирных жителей Донбасса

Командование украинской операции объединенных сил направило снайперов к линии разграничения в Донбассе, разрешив им в нарушение перемирия стрелять по военнослужащим и мирным жителям.

//Политика

Сергей Аксенов заявил о провале изоляции Крыма

Сергей Аксенов заявил о провале изоляции Крыма

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что участие международных гостей в байк-шоу "Тень Вавилона" в Севастополе свидетельствует о провале попыток "сдерживания" России и "изоляции" Крыма.

//Общество

В Перми немецкий канатоходец установил мировой рекорд

В Перми немецкий канатоходец установил мировой рекорд

Бывший учитель из Германии Фридрих Кюне прошел по канату 995 метров от здания Театра-Театра до здания Законодательного собрания Пермского края. Маршрут он назвал самым сложным в своей карьере.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

"Бандерша Пугачева и обколотая вусмерть ботексом бабка Ротару заслуживают полного забвения", считает скандальный блогер
2

Оксана Федорова показала редкий снимок с мужем
3

На Украине потребовали от Монголии 10 миллиардов долларов компенсации за иго
4

Лолита показала танец в слитном купальнике и удивила поклонников фигурой
5

Названа сумма, которую певица Наргиз зарабатывала с Фадеевым

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры