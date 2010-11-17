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Хоть жердочкой в заборе…

№ 45(235) от 18.11.2010 [«Аргументы Недели », Александр ГАВРИЛОВ ]

Хоть жердочкой в заборе…

Петербургская актриса Анастасия МЕЛЬНИКОВА снялась в добром десятке фильмов и сериалов, таких как «Гений», «Мания Жизели», «Идиот», с блеском сыграла во многих драматических спектаклях. Но по-настоящему известной ее сделала роль следователя в сериале «Улицы разбитых фонарей». Старший лейтенант милиции Абдулова – энергичная, обаятельная, остроумная женщина, не слишком счастливая в личной жизни. Такой Анастасия Мельникова оказалась и в реальности.

- Анастасия, говорят, ваша новая питерская квартира похожа на музей в хорошем смысле слова…

– Наш дом был построен архитектором Адамени в 1823 году. Когда строители штробили стены, чтобы спрятать электрику, оказалось, кирпич, замешанный на яичном желтке, сверло не берет. В нашем доме жили знаменитые люди самых разных профессий. Малевич здесь впервые выставил свой «Черный квадрат».

К слову о музее, Понимаете, у меня ведь из окон вид неповторимый: храм Спаса на Крови и еще несколько церквей, Мойка и канал Грибоедова, три великолепных мостика. При такой красоте за окном делать внутри современную начинку просто кощунственно! Комната, окна которой выходят во двор, стала «петровской» – с лепниной и решеточками, как в Меншиковском дворце. Спальня в Павловском стиле. Библиотеку с окнами на Мойку украсил старинный александровский диван. Я выросла в семье потомственных военных врачей, среди антикварной мебели и безумно ее люблю.

У меня многие вещи из родительского дома. В комиссионных магазинах ничего не покупала – приобретала только у знакомых. Затем приглашала батюшку, который кропил вещи святой водой.

– Можно сказать, что вы не квартиру отремонтировали, а построили свой родовой дом!

– Ага, и дом построила, и дерево посадила… Когда моей дочке Маше исполнился год, друзья подарили мне дерево (дочка родилась под знаком Вяза), и мы на даче у моей мамы все дружно и весело его сажали, закапывая денежки, произнося добрые слова. Мои знакомые сказали: «Настюха, какая ты молодец, дерево посадила, дочь родила и дом построила!» Вы правы, это был уже не ремонт, а строительство дома. Друзья говорят: «Настя, тебе осталось только сына родить!» А я смеюсь: «Сына рожу с удовольствием! Ну, а остальное – разве женское дело?» Но обстоятельства моей жизни сложились так, что я должна была все делать сама.

– Можно назвать вашу дочку Машу поздним ребенком?

– Конечно, она вымоленный, поздний ребенок. Мы у мамы родились в 20, 22 и 27 лет. Я очень хотела, чтобы у меня было так же. Но личные обстоятельства и состояние здоровья не позволили родить раньше 32. И, знаете, сейчас моя мама смотрит на нас с Машей и говорит: «Все, что ни делается, к лучшему». Я захлебываюсь от счастья материнства. Я сама выросла в очень счастливой семье, где были любящие друг друга мама, папа, трое детей. Для меня стала невероятной бедой ситуация, когда распался мой брак…

– Это правда, что режиссер Владимир Бортко на съемках «Идиота» узнал, что вы беременны, буквально за два дня до родов?

– Так и было. На съемках были очень сложные сцены, в кадре порой находилось по 25 актеров. Мы все приезжали с утра и находились на площадке в летнюю жару по 18–20 часов. Там стояли две-три раскладушки, которые, естественно, предлагались актерам заслуженным, в возрасте. Все остальные сидели на скамейках, читали, разговаривали, ждали своего выхода. Было очень трогательно, что одну раскладушку всегда держали про запас для меня, не посвящая режиссера в мои личные проблемы.

– Одно время много писали, что актеры, играющие ментов, были дружны между собой и в реальной жизни…

– Мы никогда не были близкими друзьями. Хотя я прекрасно помню, что, когда отмечали мое трид­цатилетие, ребята встали и сказали: «Ты должна знать, что за твоей спиной – четыре мужика, которые за тебя в огонь и в воду!» Я, тогда еще наивная, восприняла все буквально, ждала дружбы, но не получила. Но потом поняла, что прежде всего мы – коллеги, и ребята вовсе не должны меня любить. У меня есть моя семья. Дай бог, если любят еще и зрители…

– Настя, высшее милицейское начальство в свое время как-то отметило ваши творческие старания?

– А как же! Имею от министра золотые часы с надписью. Правда, они очень большие, а так бы носила каждый день с удовольствием.

– У какого режиссера вы мечтаете сняться?

– У Алексея Германа. Я знаю его с детства. У Германов квартира была в нашем же доме, они жили прямо под нами. Мой папа был крестным сына Германа – маленького Леши. Так что он мой братик. Когда у моего младшего брата родилась дочь, ее крестил дядя Леша. Ну а его жена, сценарист Светлана Кармалита, стала крестной моей Машки. Так что мы родственники. И если когда-нибудь дядя Лешенька возьмет меня к себе в картину, то я у него почту за счастье стоять хоть жердочкой в заборе!

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