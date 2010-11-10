Мимолетность вечности

На только что закончившемся Римском кинофестивале справляли юбилей – 5 лет! Чем не повод устроить бал-маскарад? Однако его представляли собой сами фильмы – от черной комедии «Убей меня, ну пожалуйста!» до сентиментальной короткометражки «Расступись, химеры!», посвященной поэзии цыганского табора, которой дебютировала в кино Фанни Ардан.

Рассказывая историю цыганской девочки Сонечки, изгнанной из школы из-за бедности ее отца Зарко, Фанни отводит себе роль учительницы музыки, которая порывает с буржуазной системой, вступаясь за свою воспитанницу. А дальше она встречает танцующего под дождем ее отца – мускулистого кудрявого Зарко и уходит в мир кибиток, где все живут бедно, зато вольно. Поощренная Евросоюзом и вдохновленная статьей 18 Декларации о правах человека, Фанни Ардан своей короткометражкой взывает к толерантности и веротерпимости, что является манифестом Объединенной Европы.

Характерная черта фестиваля в этом году – количество разных страшилок. Например, в официальном отборе вне конкурса был показан фильм Мэта Ривза «Пусти меня». Обосновавшаяся в теле 12-летней девочки профессиональная вампирша встречает сверстника, хорошенького мальчика, которого в школе обзывают «девчонкой», и влюбляется в него. Причем настолько, что, даже когда он режет себе палец и капает кровь, она, теряя человеческий облик, не прыгает на него, чтобы укусить в шею. А бежит вон, оставляя прибалдевшего мальчика в полной безопасности.

А вот победитель фестиваля – черная комедия «Убей меня, ну пожалуйста!» бельгийца Олиаса Барко уже всякой сентиментальности лишена. Это фильм на тему легализации самоубийства с врачебной помощью. В клинику медицинского энтузиаста доктора Крюгера, который стремится сделать эфтаназию нормой жизни, попадают вполне водевильные персонажи: это и торговец с грязными секретами, и старый берлинский певец из кабаре, который лишился своего голоса, и богатый наследник из Люксембурга, и проигравшийся мужчина, и сумасбродная красивая девица. Однако, согласившись на смерть, они не вправе решать, когда наступит ее час. Высокое жюри посчитало этот фильм лучшим на фестивале и отдало ему главный приз – Марка Аврелия, причем приз международной кинокритики достался ему же.

А вот приз публики и Гран-при жюри (тоже статуэтка Марка Аврелия) получила драма режиссера из Дании Сюзанны Бьер «В лучшем мире». В центре его – два двенадцатилетних мальчика, которые подружились в школе. Один остался без матери, он может за себя постоять. Другой живет с добрым папой и любящей мамой, и его в школе называют «девчонкой». Правда, папа большую часть времени проводит в Судане, где лечит в полевом госпитале среди песков несчастных африканцев и даже главаря бандитов, на совести которого много жертв.

Хотелось бы обратить внимание на тенденцию, которую демонстрируют последнее время многие европейские режиссеры. Все чаще и чаще они не удовлетворяются, когда действие происходит в их странах, их все тянет куда-то – то в Африку, то в Малайзию, то на Ближний Восток. Вот и режиссер другого фильма официального отбора итальянец Рикки Тогнацци в фильме «Отец и иноземец» сводит вместе в своей слезливой истории двух отцов, у которых родились неполноценные дети, итальянца Диего и сирийца Валида. Жену Диего играет наша питерская Ксения Раппопорт. И их больному ребеночку поет русскую песенку! Она играет русскую жену, хотя в итальянских сценах демонстрирует виртуозное владение итальянским языком. Вообще Раппопорт – любимица итальянских кинематографистов, часто снимается в фильмах, ведет церемонии открытия-закрытия Венецианского кинофестиваля. Если она – визитка России в Италии, то это, несомненно, лучше, чем показ какого-то сомнительного отечественного фильма.

В этом году отечественных фильмов ни в одной из программ в Риме не было. А после того как отстреляются Герман с «Трудно быть богом» и Сокуров с «Фаустом», фильмов из России вообще сильно поубавится. Новая система распределения денег в кинематографе исключает финансирование интересных парадоксальных фильмов, а жанр «патриотическое кино» фестивали не интересует. По продвижению образа России как страны, мыслящей кинематографически, был нанесен удар. Однако в Вечном городе понимаешь, как мимолетны все эти начальственные причуды.