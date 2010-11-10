Русский детектив

В издательстве «ОЛМА» в октябре должен выйти очередной роман Андрея БИНЕВА «Эстетика убийства» об особенностях подачи электронными СМИ самых жестоких преступлений. О принципиальных отличиях русского и иностранного детективов с писателем поговорила Юлия Дорогова.

- Андрей Петрович, вы пишете остросюжетные романы. Но любите ли вы литературу детективного жанра как читатель?

– Я очень избирательно отношусь к литературе вообще и особенно к детективному жанру. В последние несколько лет он представлен у нас убого, как с точки зрения литературных достоинств, так и с позиций профессионала, знающего, что такое детектив не по книгам, а по самой жизни. Это самое продаваемое чтиво, и за дело взялись в лучшем случае не очень образованные «домохозяйки», вообразившие себя Агатой Кристи, а в худшем – циничные, недалекие авантюристы «от пера».

Нынешняя детективная литература нарушает главный нравственный принцип написания подобных произведений – демонстрация литературных и аналитических способностей автора, а не его стремление заработать на пустом плетении слов. Детектив у талантливого писателя – лишь классическая жанровая форма, а литературное содержание составляет социальную экспертизу криминального явления. Но прийти к этому могут лишь единицы.

Мировая литература имеет убедительные примеры на этот счет – образы детективов, сыщиков, следователей, почти существующих с нами рядом в жизненном пространстве: комиссар Мегрэ, Шерлок Холмс, Эркюль Пуаро, Иван Путилин. И даже Порфирий Петрович, пристав следственной части Петербурга из романа «Преступление и наказание» Ф.М. Достоевского. Реалистичность и доказательность поступков – вот в чем главный принцип детективного жанра. Этого и не хватает теперь.

Несмотря на то что полки буквально ломятся от произведений, рушится реноме детектива как литературного произведения. Неловко уже за великих Сименона, Конан Дойля, Агату Кристи, Драйзера, за Лескова, Достоевского, Алексея Толстого, Вячеслава Шишкова. Образ следователя в его «Угрюм-реке» чего стоит! А само расследование, а детективная загадка, повлиявшая на весь ход событий романа и на судьбу героев! Они утвердили самую высокую планку в мировой литературе в целом и в детективном жанре в частности, силой своего таланта уравняв эти явления.

– Как вы считаете, менялись ли на протяжении времени принципы написания детектива? Чем детектив XIX века отличается от детектива века XXI?

– На мой взгляд, принцип написания детектива не претерпел никаких заметных изменений. Он изначально был определен как явление особенного жанра, и любое его изменение должно было бы привести к крушению самого понятия «детектив». Хотя следует признать, что издательская деятельность является в первую очередь коммерческим делом, и игнорировать ее интересы так же опасно для детективной литературы, как и игнорировать принципиальные жанровые основы. Тут нужен паритет, который даст возможность сосуществовать детективу как литературе и издательскому предприятию как бизнесу.

И все же некоторое отличие романов позапрошлого века от романов нынешнего существует. Это коэффициент времени, то есть техническая составляющая описываемых событий. Скорость достижения информации из ее источника к ее потребителю. Невозможно себе представить, например, работу Шерлока Холмса в наших технических условиях. Да и относительно недавнее время, описываемое Жоржем Сименоном, совершенно не понимается нынешними читателями.

– В чем особенность русского детектива?

– В нравственных оценках, в душевном копании, в стремлении не к традиционному хеппи-энду, как в западных аналогах, а к драматичному, чтобы не сказать, трагичному концу. Потому что такова наша жизнь, таковы реалии ее, такова наша сущность.

Русский детектив – есть глубокая исследовательская работа, одетая в особую форму, приятную для чтения и легкую для восприятия. Не следует применять такое определение к низкопробной макулатуре.

Особенностями русского детектива являются имена его отцов-основателей. Они задали тон, а уж как мы его сохраним, наша забота и наша ответственность. Нельзя пенять, что читатель, видишь ли, у нас малограмотен и непритязателен. Это как жалоба политика на свой народ – не тот ему, гению, достался. А может быть, наоборот?

– Ваш рецепт написания хорошего детективного романа?

– Да если я бы его знал, то писал бы гениальные вещи. Но я лишь в поиске этого рецепта. Самое важное, как мне кажется, это свято помнить то, что говорил Александр Исаевич Солженицын о писательском труде: каждое произведение – это поступок. Между прочим, некоторые произведения этого великого русского писателя тоже можно было бы отнести если и не к детективному жанру, то, во всяком случае, к остросюжетной литературе.

Искренность, честность, компетентность и в хорошем, профессиональном смысле расчетливость – вот основа рецепта приготовления съедобного детективного блюда. Остальное зависит от литературного дара писателя, от его настойчивости, от его воображения, от его знания жизни и знания людской психологии, от его житейского опыта, от его образованности.

Как видите, все просто. Нужно только сесть за стол, вооружиться мыслями – и дело пойдет.