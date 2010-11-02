Михаила Боярского подвела мансарда

Похоже, улучшение жилищных условий может вылиться для Михаила Боярского в серьезный скандал. Некоторое время назад актер взялся за строительство мансарды на старинном доме Меньшиковых на Невском проспекте Санкт-Петербурга. Казалось бы, и что в этом такого? Так нет же, живущие по соседству «недоброжелатели» в надежде, что он откажется от своей архитектурной задумки, принялись кляузничать.

Сам Михаил Боярский эту историю комментировать отказывается. А местные жители не понимают – зачем артист экспериментирует со старинным домом. Тем временем недопонимание сторон нарастает и грозит актеру потерей не только нервных клеток, но и части поклонников среди земляков.