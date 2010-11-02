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Страсть и нежность от Кардена

№ 43(233) от 03.11.2010 [«Аргументы Недели », Наталья ЧАПЛЫГИНА ]

Страсть и нежность от Кардена

30 и 31 октября в Москве был представлен балет одного из лучших современных хореографов Франции Жюльена Лестеля «Констанция». В Париже премьера спектакля состоялась в театре Пьера Кардена, чье имя для многих является определенным знаком качества. В Москву спектакль привезли его племянник Родриго Басиликати и директор департамента России в Центре Кардена Галина де Буард.

Балет поставлен по мотивам скандального в свое время романа Д. Лоуренса «Любовник леди Чаттерлей». Весь первый тираж книги после выхода из печати в 1928 г. (во Флоренции) был уничтожен. Роман сочли непристойным и оскорбляющим общественную мораль за откровенное описание любовных сцен. О публикации романа в Англии даже не велось речи. Только спустя 30 лет – после внесения изменений в английское законодательство – издательство Penguin Books вновь опубликовало эту книгу. И тут же предстало перед судом. Ровно 50 лет назад (31 октября 1960 г.) Центральный криминальный суд Англии Old Bailey в результате длившегося несколько дней знаменитого процесса оправдал издательство. Роман признали произведением искусства. В течение года было продано 2 млн. экземпляров – больше, чем Библии. Премьера балета в Москве мистическим образом совпала с этой датой.

Это драма молодой двадцатидвухлетней женщины, любимый муж которой через полгода после свадьбы в результате ранения на войне становится парализованным инвалидом. Спустя три года, продолжая любить своего мужа, Констанция влюбляется, причем с негласного одобрения своего отца и понимающего мужа. Предметом ее влечения становится местный егерь.

Два вечера на сцене Центра оперного пения Галины Вишневской зрители имели возможность смотреть выраженную языком танца ЛЮБОВЬ. Скульптурно совершенные тела исполнителей передавали страсть, нежность, страдание, подчеркнутые то черным, то красным фоном. Роль лесника исполнял сам постановщик балета Жюльен Лестель. Он бывший солист Парижской национальной оперы. Выступал в постановках Нижинского, Фокина, Баланчина, Пети, Нуриева, Прельжокажа. Можно сказать, что они и были его учителями. В 2006 г. он создал свою собственную компанию – Труппа Жюльена Лестеля. Рисунок его танца очень выразителен.

Для усиления психологического момента драмы – некоего раздвоения личности – г-н Лестель использует интересный прием. В первоначальном замысле два солиста исполняют роль мужа, два – ее любовника. Четыре солистки исполняют роль самой Констанции. Но в Москве показывают сокращенную версию. Поэтому мы наблюдаем только «раздвоение» и только главной героини. Хотя и это выглядит достаточно убедительно и эффектно.

Сконцентрированному на чувствах вниманию не требуются ни специальные декорации, ни дополнительный грим. Только лаконично выразительные костюмы, изящная, технически точная пластика движений, ее полное соответствие музыке. И неслучайно для балета была выбрана музыка современного американского композитора Филиппа Гласса. Он знаком нам по многочисленным звуковым дорожкам к таким фильмам, как «Шоу Трумена», «Часы», «Иллюзионист», «Хранители», к сериалу «Клиника». Композитора причисляют к направлению минимализма в музыке. Возможно, это является его естественным внутренним убеждением, которое вытекает из прошлого. Прежде чем заняться музыкой, Филипп Гласс занимался математикой и философией в Чикагском университете. И действительно, одно и то же впечатление можно произвести разными способами. Главное –выдержать ритм и пропорции, чтобы не было ощущения ни пустоты, ни чрезмерности.

Спектакль получился необычайно чувственным, даже эротичным. И то ли почудилось, то ли показалось, что в финале прозвучало несколько до боли приятных нашему слуху аккордов Петра Ильича Чайковского из балета «Лебединое озеро». И подумалось, что не такой уж и минималист Филипп Гласс. Но, видимо, это разыгранные страсти навеяли.

Издание European Dance News назвало балет Жюльена Лестеля манифестом хореографа, отражающим его творческую волю, желание провозгласить свободу танца, в котором за блистательно отточенной техникой всегда скользит то, что поэт Поль Валери называл «душой танца». Кстати, первоначально Лоуренс хотел назвать свой роман «Нежность»…

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