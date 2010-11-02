Дмитрий, ты – Шумахер!

Почти месяц «Авторадио» дарило своим слушателям новенькие иномарки. Пять машин достались тем, кто в рамках акции «Проверка на дорогах» смог, не нарушая Правил дорожного движения, без единой ошибки проехать по Москве из точки А в точку Б. В кабине при этом находился инспектор ГИБДД, который следил за действиями водителя, а для полной объективности салон был оборудован системой видеофиксации.

Одним из участников, имя-отчество которого с первого раза запомнила вся редакция «Авторадио», стал Дмитрий Анатольевич. Даже подполковник Роман Гусев, старший госинспектор Центра специального назначения в области обеспечения безо­пасности дорожного движения МВД РФ, обращался к нему только так, а когда садился в кабину тестировать его водительское мастерство, испытывал неловкость и волнение.

Дмитрий Мотин, студент из Москвы, работающий персональным водителем первого лица столичного предприятия, лихо развернулся прямо у редакции «Авторадио», соблюдая при этом все правила, и помчался в нужном направлении. В отличие от остальных участников, которые, прежде чем выйти на маршрут, всегда аккуратно ехали в объезд, делая у студии круг почета. И хоть погодные условия были неблагоприятными – дождь лил как из ведра, а дороги были загруженными, Дмитрий автомобиль все же выиграл.

– Очень обрадовался, когда выглянул с утра в окно и увидел, что идет дождь, – поделился впечатлениями Дмитрий. – Понял, что как минимум по скоростному режиму у меня не будет никаких нарушений. Кстати, когда я сдавал на права, инспектор так и сказал: ты – Шумахер! Участие в акции было похоже на большое приключение. Хороший всплеск адреналина в моей крови. Спасибо «Авторадио» за «Проверку на дорогах»!

Другие иномарки достались еще четырем победителям. Первым стал москвич Алексей Мотуз. Вадиму Бородину, учителю физики и математики, чтобы поучаствовать в акции, пришлось отпроситься с уроков у директора школы. У Елизара Суслова, помощника тренера сборной России по фехтованию в колясках, в ночь перед заездом родила жена. А очаровательной Ирине Мошанской, единственной автоледи среди победителей акции, водители уступали дорогу и желали удачи.