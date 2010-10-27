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Не головой в корыто, а глазами к звездам!

№ 42(232) от 28.10.2010 [«Аргументы Недели », Беседовала Наталия ЮНГВАЛЬД-ХИЛЬКЕВИЧ ]

Не головой в корыто, а глазами к звездам!

Рана по имени Высоцкий до сих пор кровоточит. Почему? Видимо, каждому из нас нужна точка отсчета. Для целого поколения людей отсчет велся именно от Владимира Высоцкого. Человека искреннего, талантливого, яркого, жившего на полную катушку. Своими размышлениями о времени и воспоминаниями об отце с читателями «АН» поделился его сын Никита.

- Сегодня в стране многое поменялось. На ваш взгляд, что сейчас формирует человека?

– Наличие идеала. Когда тебе с детства приводят кого-то в пример. Было искреннее желание видеть этот идеал и к нему стремиться. Мне оба моих сына говорят: ты любишь прошлое, потому что тогда был молодой. Может, и так. Но масштаб личности моего отца невероятно велик… И все мне напоминает об этом. Время моего отца Владимира Семеновича было связано с поиском героя. Сегодня у человека главная задача – организовать жизнь. Хорошо бы, чтобы было поменьше бедных. Избежать социальных проблем, чтоб за границу можно было ездить, ну и квартиру иметь «поширше», и еще престижное авто. Чтобы в школе наркотиками не торговали… и найти время за это свечку поставить. Все расписано, и все вроде бы правильно. Но все в одной плоскости. И у каждого своя колея. Не к чему стремиться – я не имею в виду материальные блага. Если раньше люди рвались на Таганку, во МХАТ, на Анатолия Васильева, – сегодня приоритеты сместились. Хотя, надеюсь, может измениться что-то в воздухе, и начнется период одухотворенного созидания. Но и тем не менее рождаются люди, на которых хочется быть похожими. В том случае, если они талантливы и живут не головой в корыто, а глазами к звездам. Мне кажется, в этом смысле такой герой остается и в кино, и в искусстве. Я, например, заинтересован в том, чтобы люди в стране творили, не подсчитывая, сколько это стоит в денежном эквиваленте.

– Отец сегодня чувствовал бы себя в своей тарелке?

– Он мог решать проблемы. Умел доставать хорошее мясо, одежду. Добывал стройматериалы. Он был в среде очень эффективен. Юрий Петрович Любимов рассказывал, как Владимир Семенович приехал в американское посольство и достал ему лекарства.

– Время проходит, а память о Владимире Высоцком, к счастью, не тускнеет…

– На мой взгляд, было несколько прорывов, связанных с памятью о нем. Спектакль в Театре на Таганке об отце – это лучшее, что сделано, самый главный шаг, дающий возможность осмыслить масштаб фигуры. Другой прорыв – когда Эльдар Рязанов, а потом Крымова сделали телевизионные программы и их «пробили» в эфир. Еще один этап (считаю его более мутным) – это книга Марины Влади, вышедшая в 87-м году. Она породила множество слухов и волну личностных воспоминаний, которые часто не отличались объективностью. Для меня показательно другое. Была организована конференция, на которую приехали англичане, австрийцы, норвежцы, поскольку произведения отца переведены у них на родине. Это тоже определенный этап, который открыл его поэтический гений миру. Теперь должен наступить очередной этап художественного осмысления. Когда Владимир Семенович превратится в героя произведений – станет литературным персонажем. И уже готов сценарий, идет работа над фильмом, в котором отца сыграет Сергей Безруков.

– За политической погодой наблюдаете?

– Я мало понимаю в политических вопросах. Сегодня, мне кажется, появилось огромное количество горлопанов и критиканов, которые шлют Путину и Медведеву электронные письма. И каждый требует ответа. А у президента и премьера по два миллиона таких обращений в день. Хотя любому из нас невольно приходится задумываться о том, кто виноват и что делать? И как избавиться от болезней общества: казнокрадства, мздоимства, взяточничества.

Я рос в интеллигентной семье. Мои предки преподавали, чертили, творили. Иногда думаю: что они считали самым главным? И понимаю: им было интересно жить. Помню, мой дед, мамин отец, который принимал участие в создании многоразового космического корабля «Буран», учил меня наливать в пробирку химраствор. И ни капли не проливал. Он это делал в жизни столько раз, что научился просто виртуозно. И делал это не потому, что ему платили деньги. Дед работал конструктором и тогда же познакомился с моей бабушкой. Она участвовала в запуске первой в мире многоступенчатой ракеты,  которая тогда впервые взлетела на твердом топливе. Впоследствии оно было задействовано в торпедах. Бабушка рассказывала, как они были счастливы, когда ракета полетела…

– Сегодня многие актеры занимаются благотворительностью...

– Меня иногда спрашивают: почему не занимаешься благотворительностью? Я отвечаю: мне есть кому давать и помогать. Есть люди, за которых я лично ответственен. У меня Дом Высоцкого, которым я занимаюсь. Есть сотрудники, близкие и родные. А кому угодно раздавать благодетели – не считаю нужным.

– Любовь – это…

– …естественное состояние мира. А потому не надо его сотрясать.

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