Песня Бориса Гребенщикова «Этот поезд в огне», по мнению рок-музыканта Сергея Галанина, стала лейтмотивом неформальной встречи президента страны с отечественными рок-звездами. Она как бы говорит: «Ребята, не нужно расслабляться, нужно делать эту жизнь лучше по мере возможности», считает лидер группы «СерьГа».

Мероприятие проходило в «Ритм-Блюз-кафе» Андрея Макаревича. В нем также приняли участие Борис Гребенщиков, Владимир Шахрин, Алексей Кортнев, музыканты из «Би-2» и «Пилота».

Лидер «Машины времени» сказал, что это общение отчасти было спонтанным – настолько сложно всех вместе собрать. Однако Дмитрий Медведев был предельно честен: «Давайте не будем народу баки заливать, – призвал он. – Предварительная договоренность у нас была». «Что выпивать-то будем?» – поинтересовался Дмитрий Медведев у рок-звезд. «Пиво», – ответили музыканты и единодушно решили поддержать отечественного производителя. Дмитрий Медведев напомнил, что «перед встречей ему не рекомендовали пиво ставить», но сам он не видит в пиве ничего плохого.

Сначала на столах вообще была «политкорректно поставлена «Балтика 0», – отметил президент и предположил: «Очевидно, чтобы я сказал: «Ну я-то только такое!» Рокеры рассмеялись, но обманывать себя отказались. «Давайте такое, ладно», – сказал Дмитрий Медведев, выпив пива «с градусом».

«Все зависит от того, сколько пить, – если с утра до вечера пить, это одно, – объяснил солист группы «Чайф» Владимир Шахрин, – а если его пить в хорошей компании…» А компания в «Ритм-Блюз кафе» собралась что надо. Рок-звезды по очереди играли президенту свои песни, в которых, как говорят музыкальные критики, есть ответы на разные жизненные вопросы. Дмитрий Медведев вспоминал о музыке, на которой вырос. Потом музыканты сфотографировались на память с лидером государства и подарили ему электрогитару со своими автографами. «Знаете, душевно все было, по-приятельски как-то, – рассказал после встречи Сергей Галанин. – И поговорить смогли на серьезные темы, и отдохнули, как бывает в нормальных клубах. Все-таки встреча проходила не в Кремле. Поэтому не было никакого протокола, не было и никакой скованности».

Получился обычный цивилизованный поход в паб, как в Англии, Германии или других развитых странах, где пиво давно уже пьют по-особому. У нас же сейчас пиво стало врагом нации номер один. И только ленивый не предложил свой законопроект в этой области, ограничивающий его потребление, а сколько красноречивых заявлений сделали политики и функционеры разных уровней. С легкой руки главного санитарного врача РФ Геннадия Онищенко, подозреваемого в тесных связях с водочными лоббистами, даже родился термин «пивной алкоголизм», который якобы даже страшнее алкоголизма обычного. На самом деле пивного алкоголизма нет ни в международной классификации болезней, ни в официальных документах ВОЗ. Собственно, если не продавать хмельной напиток подросткам и детям, не распивать в общественных местах, а пить дома или в пабах в приятной компании и знать меру, то пиво может доставить исключительное удовольствие. Под занавес Алексей Кортнев и Андрей Макаревич спели «Smoke on the water…» – композицию любимой группы главы государства – Deep Purple. «Здорово, что нашлось время у президента. Очень надеюсь, что он отдохнул душой с творческими людьми», – резюмировал Сергей Галанин.

Встреча президента с рокерами затянулась до позднего вечера. Все это время формальный и неформальные лидеры поддерживали отечественный продукт. Пиво, небось, поставлялось по спецзаказу, решили мы в редакции и позвонили в отдел по связям с общественностью пивоваренной компании. «Мы были не в курсе, что на мероприятии будет присутствовать наша продукция, с нами этот вопрос никто не согласовывал. Но, разумеется, мы очень рады тому, что в руках у президента оказалась наша «Балтика»!» – прокомментировал директор по корпоративным связям и информации компании Алексей Кедрин.