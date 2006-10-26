Фоменко успокоился?
№ 24(24) от 19.10.2006 [ «Аргументы Недели » ]
Николай Фоменко: Честно говоря, мне ничего не нужно. У меня все есть - деньги, имя, дети. Могу сидеть дома без дела. Вообще-то я хотел бы делать программу о космосе, но... «Счастливый рейс» для меня - это не просто времяпрепровождение. Благодаря этой программе я очень много узнал о подрастающем поколении и понял, что еще не все потеряно для нашей страны. Есть у нас, оказывается, и нормальная молодежь! Раньше я был о ней очень плохого мнения - пьют, курят, колются, стоят на панели... Но ребята, которые приезжают на съемки (в основном из регионов России), просто супер. Я потрясен их развитием и взглядом на мир. Я снова поверил, что у нас есть будущее.
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