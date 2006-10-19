Новый роман Виктории Платовой

У писательницы Виктории Платовой редкий талант - сочетать увлекательные приключения и кровавые интриги с отточенным, великолепным стилем. Ее книги издаются миллионными тиражами не только в России, но и в Германии, Голландии, Венгрии. Виктория Платова закончила ВГИК, и ее первая профессия - сценарист. Возможно, именно этим обусловлена кинематографичность и психологичность ее книг. Виктория обожает режиссеров-классиков: Трюффо, Годара, Феллини, Антониони - и лучшие традиции классического кинематографа воплотились в ее головокружительных романах.

Чтение ее книг не имеет ничего общего с ленивым перелистыванием страниц: это интеллектуальная охота на преступника, в которую безоглядно включается всякий, кто любит думать и умеет отдыхать. Недаром своими коллегами по детективному цеху Виктория считает великих детективщиков Себастьяна Жапризо и Агату Кристи.

Виктория Платова - популярнейший автор бестселлеров детективного жанра. По ее произведениям сняты сериалы «Охота на Золушку», «Нож в облаках». На сегодняшний день запущены в производство еще 2 сериала по книгам «Такси для ангела», «Битвы божьих коровок».

Новый роман «Тингль-Тангль» - это психологический триллер, жесткий, захватывающий, динамичный, цепляющий с первых же страниц, с головокружительно закрученным сюжетом, жутким убийством и необычными героями.

Странное, на первый взгляд, слово «Тингль-Тангль» имеет прямое отношение к мистике, которой пронизана вся эта книга. В эпиграфе к роману Платова пишет, что Тингль-Тангль - это шотландские легенды о злоключениях ведьм. Главные героини книги - две сест­ры, каждая из которых по-своему ведьма. Еще в детстве они остались сиротами (их родители погибли в автокатастрофе), но эта трагедия не сблизила, а лишь разделила их, породив между сестрами отчуждение, доходящее до ненависти.

После нескольких романов, действие которых происходит за границей - то в Париже, то в Марокко, Платова вернула действие в Россию, в свой любимый Санкт-Петербург. Обаяние Северной столицы даровало душу ее новому роману.

«Тингль-Тангль» нельзя назвать легким развлекательным чтивом, безусловно, эта книга для думающих людей. Это высококлассный остросюжетный роман, который способен закружить голову читателю и от которого просто невозможно оторваться.