Леонид Каневский: В истории с этим «капитаном» пора поставить точку... В конце 70-х об этом человеке знали все автолюбители Советского Союза. Из-за него тысячи людей отменили свои отпуск­ные поездки на машине к Черному морю. Люди и автомобили пропадали десятками, трупы находили на дне Невинномысского канала. Среди водителей легковушек тогда началась настоящая паника. Ходила мрачная легенда о кровавом мстителе в погонах, о нелюде в форме капитана милиции, после встречи с которым никто не возвращался домой. 20 октября в документальном сериале «Следствие вели: «Черный капитан» я расскажу, кто был убийца, - маньяк или первый оборотень в погонах.