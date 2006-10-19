«Следствие вели:«Черный капитан»
№ 24(24) от 19.10.2006 [ «Аргументы Недели » ]
Леонид Каневский: В истории с этим «капитаном» пора поставить точку... В конце 70-х об этом человеке знали все автолюбители Советского Союза. Из-за него тысячи людей отменили свои отпускные поездки на машине к Черному морю. Люди и автомобили пропадали десятками, трупы находили на дне Невинномысского канала. Среди водителей легковушек тогда началась настоящая паника. Ходила мрачная легенда о кровавом мстителе в погонах, о нелюде в форме капитана милиции, после встречи с которым никто не возвращался домой. 20 октября в документальном сериале «Следствие вели: «Черный капитан» я расскажу, кто был убийца, - маньяк или первый оборотень в погонах.
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес