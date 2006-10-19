Радикалам оставят девушек
№ 24(24) от 19.10.2006 [ «Аргументы Недели » ]
Критика однообразных и непритязательных юмористических программ, которые показывают федеральные каналы, имела последствия. Первый пригласил к себе одну из самых продвинутых, эпатажных и смешных программ отечественного телевидения - «Comedy Club». Ранее эта программа выходила в эфир на канале ТНТ. Ее авторы, конечно, не смогли устоять перед предложением, поступившим им от главного канала страны. Новое место работы выводит артистов Гарика Мартиросяна, Павла Волю, Гарика «Бульдога» Харламова и других на новый уровень. Главное, чтобы на Первом они не потеряли своей оригинальности. Пока все идет хорошо - «Comedy Club» было обещано сохранение в кадре девушек на подтанцовке, столиков с очень непосредственными гостями и их фирменного радикального юмора!
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