«Евровидение» с косичками

2 декабря в Бухаресте состоится финал детского «Евровиде-ния». От нашей страны будут участвовать две сестры-близняшки: Настя и Маша Толмачевы. Они родом из Курска. Их мама - учительница музыки. 4 июля они победили в финале конкурса, который устраивал телеканал «Россия». Детское «Евровидение» по телевизионным меркам - мероприятие очень выгодное, собирает рекордные рейтинги. В этом году его покажет телеканал «Россия», а в следующем, скорее всего, будет наоборот: взрослое «Евровидение» покажет «Россия», а детское - «Первый». Дело в том, что недавно Европейский вещательный союз принял решение, согласно которому федеральные телеканалы не должны устанавливать монополию на показ «Евровидения».