Приключения закончились?

Михаил Кожухов: Я стал руководителем телепроекта «Вокруг света» на канале «Россия». Так что приключения вовсе не закончены, а только начинаются. Программа «В поисках приключений» свой век отжила. Я объездил с ней полмира и чего только не узнал.

Мир так любопытен! Например, Норвегия славится своими альпий­скими ландшафтами, а туристы со всего мира съезжаются полюбоваться на фьорды. Если вы держите там корову - получаете дотацию от государства в размере тысячи (!) евро, а если она при этом будет красиво пастись у дороги, по которой путешествуют иностранцы, - за создание идиллического пейзажа государство доплачивает еще 300!