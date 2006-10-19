Приключения закончились?
№ 24(24) от 19.10.2006 [«Аргументы Недели », Отдел культуры ]
Михаил Кожухов: Я стал руководителем телепроекта «Вокруг света» на канале «Россия». Так что приключения вовсе не закончены, а только начинаются. Программа «В поисках приключений» свой век отжила. Я объездил с ней полмира и чего только не узнал.
Мир так любопытен! Например, Норвегия славится своими альпийскими ландшафтами, а туристы со всего мира съезжаются полюбоваться на фьорды. Если вы держите там корову - получаете дотацию от государства в размере тысячи (!) евро, а если она при этом будет красиво пастись у дороги, по которой путешествуют иностранцы, - за создание идиллического пейзажа государство доплачивает еще 300!
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