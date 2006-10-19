- Вас называют лицом «Культуры». Много приходится уделять внимания внешности?

- Ровно столько, чтобы человеку у телевизора не было тошно. Но одежда и прическа - это только половина дела. Зрителю, как мне всегда казалось, важны манеры. Ему не нравится, когда его с экрана «грузят», важничают, щеки надувают. Неврастеник, который выпрыгивает из пиджака (очень даже стильного пиджака), ему тоже вряд ли понравится. Хотя, есть прецеденты...

- Вот у вас сегодня рубашка под цвет глаз. Вы специально так подбирали?

- Нет. Специально я подбираю цвет микрофонной папки. У меня четыре цвета на выбор. Этот невинный приемчик, если заметили, с готовностью переняли некоторые коллеги на других каналах. Костюмеры несут «Hugo Boss» и «Mexx». А я люблю стиль «сasual», эту любовь мне привили друзья из «Bosco di Ciliegy», они научили меня не быть чересчур официальным.

- Насколько для вас важно быть сексуально привлекательным на экране?

- Лучше быть интеллектуально привлекательным. Это труднее, но надежнее.

- Оксана Федорова говорит, что после ее прихода в «Спокойной ночи, малыши!» многие мужчины стали смотреть эту передачу, рейтинг вырос...

- А как же дети?! Передача же для детей! За них надо бороться! Можно даже попробовать ведущего мужчину. Детям пап не хватает!

- Вы в жизни такой же культурный и воспитанный, как на экране?

- Ну я же не лицедей. Когда телеведущий напяливает маску, это, как правило, бывает очень заметно.

- Вы зять Марка Розовского, с Марией Розовской вы вместе уже 22 года. Можете дать совет, как долго и счастливо прожить с одним человеком?

- Не могу. Рецептов и приемов нет. А книжки под названием «Как выйти замуж» или «Как вскружить голову женщине» люди сочиняют не для того, чтобы других научить, а для того, чтобы самим заработать.

- Как человек «Культуры» вы теперь обязаны разбираться в ее новинках. Что в последнее время вас больше всего зацепило?

- Фильм Павла Лунгина «Остров», «Король Лир» в «Са-тириконе», «Ф.М» Бориса Аку-нина.

- Вы читаете и смотрите все подряд?

- Я скорее пойду смотреть то, что сопровождается противоречивыми оценками. Когда перед премьерой оперы «Дети Розенталя» вокруг Большого театра ходили люди с плакатами, я решил, что надо на оперу пойти.

- И как вам «Дети Розенталя»?

- Гениально издевательский спектакль. Беспощадный. Я бы отдал должное дерзости всемирно знаменитого академического театра.

- Вы увлекаетесь фотосъемкой, интервью об этом даете, а выставки устраиваете?

- Да, пару раз я согрешил. С легкой руки профессионала Льва Мелихова и по примеру любителя Сергея Ястржембского. Две коллективные выставки, которые, кстати, даже в Германию съездили. Люблю снимать Моск­ву. Она стремительно теряет облик, но сохраняет очарование в деталях.

- Почему среди ваших фотографий нет ни одного портрета?

- В фотографии я формалист. Линия, свет, цвет... А людей мне хватает на экране. Между прочим, фотография спасла меня от дедовщины. Заказы просто сыпались: ленинская комната, доска отличников боевой и политической подготовки. И наконец, самое святое для «дедков» - дембельские альбомы, богато иллюст­рированное «житие матроса».

- А у вас был дембельский альбом?

- Нет. Я свято верил в то, что настоящее «житие» начнется тогда, когда я сниму форму - на свободе.

- У вас необычное отчество - Пьерович. Вам больше нравится, когда вас по имени или по отчеству называют?

- Мне понравилось, как приветствовал меня в Иерусалиме Александр Евгеньевич Бовин: «Как жизнь, Пьерыч?»

- Владислав, психологи утверждают, что каждые 5 лет человек должен менять сферу деятельности. Не засиделись ли вы на «Культуре»?

- Ваши психологи предлагают менять один конвейер на другой. А смысл? Для меня смысл в том, чтобы научиться делать что-то лучше других - хотя бы горшки обжигать. И тогда этим можно заниматься хоть всю жизнь.