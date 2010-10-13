Из Калининграда с надеждой

Вот уже пять лет на «Радио России» в рамках программы «Детский вопрос» проводится акция «Поезд надежды», помогающая обрести мам и пап детям, оставшимся без попечения родителей. На этот раз точкой назначения стал Калининград, а потенциальными юными пассажирами – ребята в возрасте старше пяти лет.

Согласно статистике, большинство взрослых, решившихся взять приемного ребенка, видят себя родителями малыша: быстрее всего находят новую семью дети до трех лет. А между тем в приютах и детских домах страны очень много ребят школьного возраста, которые нуждаются в любви и заботе ничуть не меньше, чем дошколята.

Почему же «взрослым детям» так редко удается обрести новых родителей? Виной тому устоявшиеся в обществе стереотипы – уверяют сотрудники «Детского вопроса». Потенциальные мамы и папы боятся не справиться с воспитанием подростка, не найти с ним общего языка, наконец взять на себя ответственность за человека, у которого уже есть жизненный, чаще всего негативный, опыт. Было бы неправильным утверждать, что все эти страхи лишены оснований. Но избежать большинства проблем можно, если тщательно подготовиться к усыновлению. В том числе и психологически. Найти ответ на все животрепещущие вопросы пассажирам «Поезда надежды» помогала известный психолог и специалист по семейному устройству детей Людмила Петрановская.

На этот раз в путь за родительским счастьем отправились пять семей. Четыре из них нашли своих сыночков и дочек на западных рубежах нашей страны. Пять девочек и один мальчик в возрасте от трех до двенадцати лет теперь не одиноки. И это только начало: опыт показывает, после того как «Поезд надежды» посетит какой-нибудь из российских городов, дела с усыновлением в нем идут на лад.

Подробнее об итогах поездки «Поезда надежды» в Калининград и о других маршрутах можно узнать в программе «Детский вопрос» на «Радио России» каждые первую и третью субботы месяца в 17:30. Сайт «Детского вопроса» в Интернете: http://deti.radiorus.ru .