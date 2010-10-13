Медведев поможет рокерам с новой радиостанцией?

На этой неделе рокеры вновь оказались облагодетельствованы властью. После бесед о политике с губернатором Калифорнии Арнольдом Шварценеггером Президент РФ Дмитрий Медведев отправился на другой дружеский сейшн – с лидерами известных российских рок-групп.

После пары кружек пива в «Ритм Блюз кафе» расслабились и рокеры, и сам президент. Правда, как выяснилось, в марках пива никто из них не разбирается. А Борис Гребенщиков вообще отпросился у президента к барной стойке за чаем.

– Здоровый образ жизни – серьезный вопрос, – вступил в диалог с президентом Владимир Шахрин. Музыкант рассказал президенту и коллегам о проблемах, которые возникают у борцов с распространением наркотиков в его родной Свердловской области, о покрывательстве дилеров и коррупции.

Затронули и тему Химкинского леса. Президент сказал, что готов выслушать не митинговые, а компетентные мнения и встретиться с экспертами. Интересовала артистов и персона, которая займет место мэра Москвы. Но президент сохранил интригу, ответил уклончиво.

Еще одной темой, для музыкантов главной, стала рок-музыка. Точнее, ее «жизнь» в нашей стране. Несмотря на свою востребованность она не имеет полноценного радио-ресурса. Дмитрий Медведев поддержал идею рокеров о создании радиостанции рок-музыки. Так что не исключено, что в этом «начинании» они получат поддержку.

После официальной части музыканты порадовали президента своим творчеством. Шура из «Би-2» спел «Мой рок-н-ролл», Гребенщиков – три новые песни, Шахрин – главные хиты «Чайфа», а Алексей Кортнев – «Снежинку» из спектакля «День радио».

– Думаю, встреча принесла положительные эмоции обеим сторонам, – поделился с «АН» Сергей Галанин. – Чудесный получился джем-сейшн.