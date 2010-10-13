«ХУУН-ХУУР-ТУ» – это сенсация!

Всемирно известная музыкальная группа горлового пения из Тувы «Хуун-Хуур-Ту», входящая в элиту world music планеты, выступит в Москве всего с одним концертом.

Музыка «Хуун-Хуур-Ту» – уникальная, магическая, вобравшая в себя все наследие тувинского фольклора, традиции горлового пения и развивающая это наследие. Во всех известных музыкальных энциклопедиях ансамбль называется самым выдающимся музыкальным явлением России за последнее десятилетие. За 17 лет существования ансамбль объехал весь мир. Они выступали с Frank Zappa, Stevie Wonder, Bob Weir, Bulgarian Voices Angelite и др., а также записали музыку для фильмов в Голливуде. В 2004 г. группа была номинирована на BBC World Music Award – самую престижную в мире ежегодную награду в сфере этномузыки. Концерт «Хуун-Хуур-Ту» 21 октября в 19.30 во Дворце на Яузе приурочен к 50-летию основателя и лидера группы Кайгал-Оолу Ховалыгу.