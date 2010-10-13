Российский джаз – понятие будущего

С 21 по 23 октября в Московском театре эстрады пройдет седьмой фестиваль «Российские звезды мирового джаза». Разнообразные программы, виртуозные исполнители, звезды мирового уровня – вот визитная карточка этого праздника. Но вряд ли он мог бы состояться, если бы не кипучая энергия худрука и продюсера «Российских звезд мирового джаза» народного артиста России Анатолия КРОЛЛА.

- Какова основная идея фестиваля?

– Показать место России в джазовом мировом пространстве. Но мы не стеснены географическими границами. В фестивале могут участвовать любые исполнители, имеющие отношение к России. Например, в этом году у нас выступят живущий то в России, то в Америке пианист Валерий Гроховский; французский гитарист Андрей Бондарчук; патриарх английского джаза певец Джон Даунс, который женат на русской.

– Первый день фестиваля называется «Коррида биг-бендов». Что это?

– Концерт-соревнование двух биг-бендов, являющихся сегодня одними из лучших в российском джазе. Это оркестр имени Олега Лундстрема под руководством Бориса Фрумкина и коллектив, который возглавляю я, – «Академик-бенд» Российской академии Гнесиных. В первом отделении мы будем пикироваться и соревноваться – играть пьесы поочередно друг за другом. Во втором отделении концерта два оркестра будут играть вместе. Это уникальный случай. Мне известны лишь единицы подобных джазовых спектаклей с двумя действующими лицами.

– Вы являетесь продюсером фестиваля. Это была ваша идея устроить подобную корриду?

– Да. Мне кажется очень важным сейчас поддержать несколько увядающее оркестровое искусство. Оно увядает, потому что требует очень серьезной поддержки. А у нас на всю страну существует единственный бюджетный биг-бенд – это оркестр им. Олега Лундстрема. Есть несколько муниципальных коллективов, созданных по воле того или иного губернатора либо мэра. Но, к сожалению, это не государственная политика.

– Второй день называется «Эхо московского джаза».

– Этот концерт посвящен 20‑летию «Эха Москвы». Радиостанция очень внимательно, бережно и заботливо относится к российскому джазу.

– Существует ли вообще понятие «российский джаз»?

– Он сегодня не консолидирован. Имеются только отдельные попытки всеобщего объединения с помощью круглых столов да тех же фестивалей. Я с грустью отмечаю, что подавляющее большинство коллективов и музыкантов развиваются сами по себе. В результате наш джаз оказывается лишен самобытности. У нас есть прекрасные инструменталисты, хорошие коллективы, можно услышать много замечательных аранжировок, но на композиторском уровне примеров самобытных и оригинальных работ очень мало. У джаза в России есть своя устойчивая аудитория, которая воспитана на классической американской джазовой музыке. А вот джаза с российскими ладовыми, этнографическими и так далее интонациями у нас нет. Хотя я это всячески приветствовал бы. Потому российский джаз как самобытная музыка – понятие завтрашнего дня.

– Что мы услышим в третий день фестиваля?

– Он посвящен уникальному музыканту, внесшему огромный вклад в развитие отечественного джаза, – Георгию Гараняну. Эту программу мы назвали «Все грани Гараняна» – хотим показать весь спектр его творчества. Как джазового и кинокомпозитора, как аранжировщика, как музыканта, имевшего свои вкусовые приоритеты. Поиграть ту музыку, которая была для него важна и им любима. Это мой поклон великому мастеру. Никакого моего композиторского участия в этом концерте не будет, прозвучат только его музыка и аранжировки.

– У каждого дня фестиваля есть четкая концепция. В этом, похоже, и состоит его принципиальное отличие.

– Да, очень часто на фестивали приглашаются различные исполнители и коллективы без какой-либо творческой объединяющей идеологии. Для меня же самым главным является концепция, каждый день фестиваля имеет свою тему. Мне важно, чтобы фестиваль был ассортиментным, без каких-либо повторений. Люди, которые придут только на один из концертов, не смогут сказать, что получили полное преставление о программе фестивале, поскольку два других дня будут совсем иными.

– Тяжело собирать программы?

– Конечно. У нас не такое большое количество исполнителей и коллективов, как, допустим, в Америке. Кроме того, мы приглашаем не кого угодно, а только самых ярких звезд, которые могли бы соответствовать уровню мирового джаза.

– Где вы нашли средства для фестиваля?

– Деньги нам выделил Департамент культуры правительства Москвы. Мы выиграли тендер, потому что сейчас все на условиях соревнования. И более того, по решению правительства Москвы, этот фестиваль до 2013 года включен в список приоритетных культурных мероприятий. Правда, выделенные деньги едва покрывают расходы на аренду концертного зала и рекламу, которая в Москве стоит чудовищно дорого. Но все равно я чрезвычайно благодарен Департаменту культуры за поддержку джаза. Кроме нашего фестиваля он поддерживает и фестиваль «Джаз в саду Эрмитаж». Также мне бы хотелось поблагодарить за поддержку Союз московских композиторов и Российское авторское общество.