Безумное желание работать

Лиза БОЯРСКАЯ всего добивалась сама. Конечно, то, что в династии Боярских было так много актеров, повлияло на выбор профессии. Однако ни папа, Михаил Боярский, ни мама, известная актриса Лариса Луппиан, кроме советов, никак не помогали в успешной карьере дочери. Жизнь молодой актрисы не стоит на месте. Недавно она вышла замуж, а в октябре в питерском Малом драматическом театре – Театре Европы состоялась премьера спектакля Льва Додина «Три сестры», где Лиза Боярская играет Ирину.

- Лиза, в этом театре вы играете еще несколько ролей. Кроме того, участвуете в антрепризе, много снимаетесь. Как к этой бурной и разносторонней деятельности относится Лев Додин?

– Лев Абрамович по-прежнему настаивает, что если мы и снимаемся в кино, то только в достойных проектах. Но и мы принципиально другое поколение. Мы не терпим давления, не приучены к такому стилю общения. Зато как губка впитываем доброе влияние. Лев Абрамович влияет на нас в хорошем смысле слова, воспитывает, делает из нас и артистов, и людей достойных. Так что на первом месте в нашей системе координат все равно театр.

– Михаил Боярский как-то говорил, что есть масса предложений от театральных компаний поставить антрепризу на всю вашу семью…

– Мы от таких предложений отказываемся. Попахивает шоу-бизнесом.

– Я знаю, что и в кино вы лично из десяти предложений выбираете одно-единственное!

– А то и ни одного. После «Иронии судьбы» и «Адмирала» поступало немало предложений продюсерских компаний, режиссеров, но это были чудовищные сценарии! Даже если бы я очень нуждалась, вряд ли согласилась. И тогда мы решили снять «свое кино» с моими давними друзьями из компании «Арт-Питер». Так появился фильм «Не скажу». Пожалуй, в кино у меня еще не было роли такого диапазона, где можно сыграть и комедию, и драму, и трагедию.

– Там вы и познакомились со своим будущим мужем, актером Максимом Матвеевым?

– Да. Мы там и ругались, и хохотали, и плакали, и танцевали, и были нетрезвыми. Были по-настоящему влюбленными!

– Лиза, а почему вы не стали менять свою фамилию на фамилию мужа?

– Зачем? Это моя династия, которую я хочу продолжать. Моя фамилия – это то, чем я хочу подписываться под каждой своей ролью. Год назад я участвовала в съемках программы «Моя родословная» на Первом канале. В течение недели мы погружались в глубины нашей семейной истории. И по папиной, и по маминой линиям. Нашли документы, повествующие о невероятных событиях, отыскали дома, где жили наши предки. Обнаружили удивительное совпадение: в начале XIX века семьи Боярских и Луппианов жили в Питере по соседству. Замкнутый круг. Для меня все это очень важно и интересно…

– В проекте «Аудиохрестоматия» вы вместе с Сергеем Безруковым, с которым играете в спектакле «Сирано», будете записывать для школьников произведения классической литературы…

– Проект действительно толковый. Пока не знаю, что я точно буду читать. Может, это будет «Евгений Онегин» или что-то из Достоевского. Я очень люблю романы Льва Николаевича Толстого, это самый близкий мне по духу автор. Рада, что мы сделаем что-то для будущих поколений, чтобы школьники в любой момент могли послушать в Интернете голоса любимых артистов. Я сама в последнее время увлеклась аудиокнигами, хотя раньше не была их поклонницей.

– Лиза, а что подвигло вас на участие в проектах благотворительного Фонда помощи нуждающимся детям Санкт-Петербурга «Солнце»?

– В Фонде «Солнце» есть своего рода кружок по интересам, там ребята сами написали пьесу, и теперь с помощью психолога мы хотим осуществить постановку. Я несколько раз приезжала в Фонд «Солнце», занималась с детьми, мы уже устраивали прогон будущего спектакля. Мне нравится общаться с этими детьми. Неблагополучные дети зачастую бывают более приветливыми, чистыми, открытыми, чем отпрыски богатых родителей. Они знают, как в жизни все нелегко достается. Да, бывают среди них с виду смурные и застенчивые, но, почувствовав доброе отношение, они раскрываются с самых лучших сторон…

– Актерская профессия, гастроли, разъезды, съемки изменили ваш характер?

– Из-за разъездов я дома почти не бываю. Родители даже не ожидали, что их домашняя дочка вдруг влезет, образно говоря, в кирзовые сапоги и вперед – на творческую пашню. Если честно, я сама поражена, как во мне уживаются два человека. К примеру, летом почти два месяца дома не была. И ничего, справилась потом со всеми бытовыми проблемами. Меня не нужно учить готовить, стирать, убирать. Что для женщины естественно – умею все.

– А позагорать, отдохнуть на море этим летом удалось?

– Вообще-то мне нравится работать, а отдыхать – не очень. Достаточно просто выспаться, чтобы восстановить силы, необязательно ради этого бездельничать несколько недель. Это безумное желание работать, наверное, передалось от папы. Уже лет пятнадцать Михаил Сергеевич обещает купить собаку, уехать на дачу и сидеть там, ничего не делая. Однако все равно продолжает трудиться!