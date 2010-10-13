//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Культура

Безумное желание работать

№ 40(230) от 14.10.2010 [«Аргументы Недели », Александр ГАВРИЛОВ ]

Безумное желание работать
Фото Г. УСОЕВА

Лиза БОЯРСКАЯ всего добивалась сама. Конечно, то, что в династии Боярских было так много актеров, повлияло на выбор профессии. Однако ни папа, Михаил Боярский, ни мама, известная актриса Лариса Луппиан, кроме советов, никак не помогали в успешной карьере дочери. Жизнь молодой актрисы не стоит на месте. Недавно она вышла замуж, а в октябре в питерском Малом драматическом театре – Театре Европы состоялась премьера спектакля Льва Додина «Три сестры», где Лиза Боярская играет Ирину.

- Лиза, в этом театре вы играете еще несколько ролей. Кроме того, участвуете в антрепризе, много снимаетесь. Как к этой бурной и разносторонней деятельности относится Лев Додин?

– Лев Абрамович по-прежнему настаивает, что если мы и снимаемся в кино, то только в достойных проектах. Но и мы принципиально другое поколение. Мы не терпим давления, не приучены к такому стилю общения. Зато как губка впитываем доброе влияние. Лев Абрамович влияет на нас в хорошем смысле слова, воспитывает, делает из нас и артистов, и людей достойных. Так что на первом месте в нашей системе координат все равно театр.

– Михаил Боярский как-то говорил, что есть масса предложений от театральных компаний поставить антрепризу на всю вашу семью…

– Мы от таких предложений отказываемся. Попахивает шоу-бизнесом.

– Я знаю, что и в кино вы лично из десяти предложений выбираете одно-единственное!

– А то и ни одного. После «Иронии судьбы» и «Адмирала» поступало немало предложений продюсерских компаний, режиссеров, но это были чудовищные сценарии! Даже если бы я очень нуждалась, вряд ли согласилась. И тогда мы решили снять «свое кино» с моими давними друзьями из компании «Арт-Питер». Так появился фильм «Не скажу». Пожалуй, в кино у меня еще не было роли такого диапазона, где можно сыграть и комедию, и драму, и трагедию.

– Там вы и познакомились со своим будущим мужем, актером Максимом Матвеевым?

– Да. Мы там и ругались, и хохотали, и плакали, и танцевали, и были нетрезвыми. Были по-настоящему влюбленными!

– Лиза, а почему вы не стали менять свою фамилию на фамилию мужа?

– Зачем? Это моя династия, которую я хочу продолжать. Моя фамилия – это то, чем я хочу подписываться под каждой своей ролью. Год назад я участвовала в съемках программы «Моя родословная» на Первом канале. В течение недели мы погружались в глубины нашей семейной истории. И по папиной, и по маминой линиям. Нашли документы, повествующие о невероятных событиях, отыскали дома, где жили наши предки. Обнаружили удивительное совпадение: в начале XIX века семьи Боярских и Луппианов жили в Питере по соседству. Замкнутый круг. Для меня все это очень важно и интересно…

– В проекте «Аудиохрестоматия» вы вместе с Сергеем Безруковым, с которым играете в спектакле «Сирано», будете записывать для школьников произведения классической литературы…

– Проект действительно толковый. Пока не знаю, что я точно буду читать. Может, это будет «Евгений Онегин» или что-то из Достоевского. Я очень люблю романы Льва Николаевича Толстого, это самый близкий мне по духу автор. Рада, что мы сделаем что-то для будущих поколений, чтобы школьники в любой момент могли послушать в Интернете голоса любимых артистов. Я сама в последнее время увлеклась аудиокнигами, хотя раньше не была их поклонницей.

– Лиза, а что подвигло вас на участие в проектах благотворительного Фонда помощи нуждающимся детям Санкт-Петербурга «Солнце»?

– В Фонде «Солнце» есть своего рода кружок по интересам, там ребята сами написали пьесу, и теперь с помощью психолога мы хотим осуществить постановку. Я несколько раз приезжала в Фонд «Солнце», занималась с детьми, мы уже устраивали прогон будущего спектакля. Мне нравится общаться с этими детьми. Неблагополучные дети зачастую бывают более приветливыми, чистыми, открытыми, чем отпрыски богатых родителей. Они знают, как в жизни все нелегко достается. Да, бывают среди них с виду смурные и застенчивые, но, почувствовав доброе отношение, они раскрываются с самых лучших сторон…

– Актерская профессия, гастроли, разъезды, съемки изменили ваш характер?

– Из-за разъездов я дома почти не бываю. Родители даже не ожидали, что их домашняя дочка вдруг влезет, образно говоря, в кирзовые сапоги и вперед – на творческую пашню. Если честно, я сама поражена, как во мне уживаются два человека. К примеру, летом почти два месяца дома не была. И ничего, справилась потом со всеми бытовыми проблемами. Меня не нужно учить готовить, стирать, убирать. Что для женщины естественно – умею все.

– А позагорать, отдохнуть на море этим летом удалось?

– Вообще-то мне нравится работать, а отдыхать – не очень. Достаточно просто выспаться, чтобы восстановить силы, необязательно ради этого бездельничать несколько недель. Это безумное желание работать, наверное, передалось от папы. Уже лет пятнадцать Михаил Сергеевич обещает купить собаку, уехать на дачу и сидеть там, ничего не делая. Однако все равно продолжает трудиться!

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...
?>

//Новости МирТесен

//Мнение

США используют либеральные СМИ в России как инструмент влияния на выборы

США используют либеральные СМИ в России как инструмент влияния на выборы

Российские выборы – излюбленная тематика не только отечественных либеральных СМИ, но и западных в том числе. «Радио Свобода», «Голос Америки» и прочие антироссийские масс-медиа активно освещают только одну из сторон политической жизни в России.

//В мире

МИД: Вашингтон целенаправленно подорвал жизнеспособность ДРСМД

МИД: Вашингтон целенаправленно подорвал жизнеспособность ДРСМД

В Министерстве иностранных дел России заявили, что власти США своими целенаправленными действиями сначала подорвали жизнеспособность ДРСМД, а впоследствии создали условия для его окончательного развала.

//В мире

В Госдепе рассказали о новых санкциях против России

В Госдепе рассказали о новых санкциях против России

В Госдепартаменте в субботу, 3 августа, рассказали о новых санкциях Соединенных Штатов Америки в отношении Российской Федерации. Ограничения были введены в рамках так называемого дела Скрипалей.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//В мире

Косачев объяснил, зачем США ввели новые санкции против России

Косачев объяснил, зачем США ввели новые санкции против России

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев в пятницу, 2 августа, объяснил, зачем президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп ввел санкции против России.

//В мире

В армии ДНР озвучили подробности провалившейся вылазки спецназа ВСУ под Донецком

В армии ДНР озвучили подробности провалившейся вылазки спецназа ВСУ под Донецком

В ДНР раскрыли подробности обернувшейся провалом вылазки спецназа Вооруженных сил Украины под Донецком. Соответствующую информацию озвучил Эдуард Басурин, представитель Народной милиции непризнанной республики.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//Общество

Kusto Group привела в Казахстан современные ирригационные технологии и 50 млн долларов инвестиций

Kusto Group привела в Казахстан современные ирригационные технологии и 50 млн долларов инвестиций

В июле 2019 года американская компания ТНК Valmont Industries подписала договор с корпорацией Kusto Group о строительстве современного завода по производству ирригационных систем. Проект стоимостью в 50 миллионов долларов станет очередной крупной инвестицией Kusto Group в агропромышленный комплекс страны.

//Происшествия

МЧС: пожар вспыхнул в центре Москвы

МЧС: пожар вспыхнул в центре Москвы

Утром в субботу, 3 августа, стало известно о пожаре, вспыхнувшем в центре Москвы. Информацию о возгорании ранее сегодня предоставили журналистам сотрудники МЧС, которые получили новость об инциденте.

//Общество

Сибирские леса не нужно тушить, лучше их сжечь и продать китайцам, считает скандальная журналистка

Сибирские леса не нужно тушить, лучше их сжечь и продать китайцам, считает скандальная журналистка

Горящие леса Сибири никого не оставляют равнодушными. Известная журналист Божена Рынска считает, что сибирские пожары тушить не нужно, наоборот сжечь все и продать китайцам

//Шоу-бизнес

Одиночество, психиатрическая клиника и алкоголь. Что сгубило звезду «Покровских ворот» Инну Ульянову?

Одиночество, психиатрическая клиника и алкоголь. Что сгубило звезду «Покровских ворот» Инну Ульянову?

В жизни Инны Ульяновой были только кино и театр. Она даже замужем была единственный раз и всего полтора года. Поэтому главной проблемой и самой сильной болью для нее стало одиночество.

//Новости партнеров

//Общество

Чем русские отличаются от англосаксов?

Чем русские отличаются от англосаксов?

Кто мы и откуда пришли на эту землю? Сколько правды в утверждении, что, «поскребя» русского, обязательно увидишь татарина и что русские, как и англосаксы, произошли от одного южносибирского народа. Об этом главреду «АН» Андрею УГЛАНОВУ рассказывает автор научной теории миграции человеческих рас и ДНК-генеалогии российско-американский биохимик Анатолий КЛЁСОВ.

//Шоу-бизнес

Волочкова демонстрирует идеальный пресс и рельефные ноги на пляже в Греции

Волочкова демонстрирует идеальный пресс и рельефные ноги на пляже в Греции

Известная российская балерина Анастасия Волочкова в настоящий момент отдыхает в Греции. 43-летняя танцовщица с удовольствием демонстрирует идеальный пресс и стройные рельефные ноги в ярких бикини.

//Новости СМИ2

//Происшествия

Названа главная версия возникновения пожара в центре Москвы

Названа главная версия возникновения пожара в центре Москвы

Утром в субботу, 3 августа, стала известна главная версия возникновения пожара в бывшем производственном здании в центре Москвы. Информацию предоставил сегодня сотрудник экстренных служб столицы.

//Шоу-бизнес

Евгений Плющенко заявил, что его младший сын должен быть "лучшим из лучших"

Евгений Плющенко заявил, что его младший сын должен быть "лучшим из лучших"

Фигурист Евгений Плющенко растит из своего младшего сына Саши настоящего чемпиона. Всемирно известный спортсмен подчеркнул, что мальчик должен быть "лучшим из лучших", иначе его "заклюют".

//Общество

Путин подписал закон об увеличении пособий за детей в возрасте от 1,5 до 3 лет

Путин подписал закон об увеличении пособий за детей в возрасте от 1,5 до 3 лет

Президент Российской Федерации Владимир Путин в минувшую пятницу, 2 августа, подписал закон, увеличивающий число семей, которые смогут каждый месяц получать выплаты на первого и второго ребенка.

//В мире

Полуторамесячный ребенок скончался борту самолета, летевшего из Бишкека в Стамбул

Полуторамесячный ребенок скончался борту самолета, летевшего из Бишкека в Стамбул

Самолет авиакомпании Pegasus Airlines в субботу, 3 августа, вернулся в аэропорт Бишкека Манас из-за ЧП на борту. Согласно последней информации, во время полета скончался полуторамесячный ребенок.

//Происшествия

В жилом доме под Владимиром произошел взрыв газа, обрушилась стена

В жилом доме под Владимиром произошел взрыв газа, обрушилась стена

Под Владимиром в результате взрыва газа обрушилась стена между тремя квартирами в жилом доме. Согласно последней информации источников, инцидент произошел сегодня в населенном пункте Приозерный.

//В мире

Италия предложила России помощь в борьбе с лесными пожарами

Италия предложила России помощь в борьбе с лесными пожарами

Председатель Совмина Италии Джузеппе Конте предложил России помощь в тушении крупных природных пожаров на территории Сибири. Политик признался, что обеспокоен сообщениями о горящих в РФ лесах.

//Новости партнеров

//Происшествия

Ликвидирован сильный пожар в здании в центре Москвы

Ликвидирован сильный пожар в здании в центре Москвы

Открытое горение в бывшем производственном здании на Дубининской улице в центре Москвы ликвидировано. Ранее сегодня сообщалось, что пожар был локализован на площади 5 тысяч квадратных метров.

//Общество

Названы регионы РФ, в которых больше всего пациентов с психическими расстройствами

Названы регионы РФ, в которых больше всего пациентов с психическими расстройствами

Стало известно, какие российские регионы стали лидерами по количеству пациентов с психическими расстройствами. В прошлом году вышеуказанный диагноз был официально поставлен 59,1 тыс. человек.

//В мире

Против спикера Рады возбудили уголовное дело после конфликта с Зеленским

Против спикера Рады возбудили уголовное дело после конфликта с Зеленским

Суд в Киеве обязал инициировать уголовное делопроизводство против спикера Верховной Рады Андрея Парубия. Его подозревают в препятствовании избирательному праву. Конфликт на этой почве как раз и возник между Зеленским и Парубием.

//Общество

Мутко подверг критике работу властей Иркутской области по ликвидации паводка

Мутко подверг критике работу властей Иркутской области по ликвидации паводка

Вице-премьер РФ Виталий Мутко в субботу подверг критике работу муниципальных властей Иркутской области по ликвидации паводка и решению жилищных вопросов граждан, пострадавших из-за данного явления.

//Происшествия

Пожар в здании в центре Москвы локализован

Пожар в здании в центре Москвы локализован

Утром в субботу, 3 августа, стало известно, что крупный пожар в здании, расположенном в центре Москвы, удалось локализовать. Согласно последней информации, речь идет о доме старой постройки.

//Общество

В сети обсуждают снимок похорошевшей Марии Порошиной

В сети обсуждают снимок похорошевшей Марии Порошиной

Актриса, мать пятерых детей Мария Порошина поделилась с поклонниками ярким снимком. Многие подчеркнули, что на новой фотографии артистка выглядит невероятно счастливой и даже "влюбленной".

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

Пророчество православного старца о дате начала Третьей мировой опубликовали СМИ
2

19-летняя студентка выпала из взлетевшего самолёта
3

Убийство "преемника" Япончика попало на видео
4

"Пожары в Сибири - это ни что иное, как поджоги", считает известный журналист Андрей Караулов
5

СМИ: Елизавета II наняла для герцогини Маркл наставницу

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры