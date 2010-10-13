Академия Башмета снова открывает таланты
№ 40(230) от 14.10.2010 [«Аргументы Недели », Сергей ПТИЦА ]
В Минске завершила работу 2-я Молодежная музыкальная академия стран СНГ.
Подводя итоги работы уникального учебного заведения, артистический директор и вдохновитель проекта маэстро Юрий Башмет отметил, что «подобной академии нет на всем пространстве СНГ, и ее можно сравнить только с ведущими мировыми музыкальными форумами для талантливой молодежи».
В этом году студентами академии, которая проходит при поддержке Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств – участников стран СНГ и Министерства культуры Республики Беларусь, стали 30 молодых музыкантов из 10 стран Содружества.
Молодежная музыкальная академия стран СНГ включает в себя мастер-классы, индивидуальные занятия по специальностям: академическое пение, скрипка, альт, виолончель и фортепиано. Особая роль отводится творческим встречам молодых музыкантов с артистами и педагогами российских и европейских консерваторий.
Среди педагогов академии – профессор Токийской академии музыки Сергей Эдельман (фортепиано, Бельгия); концертмейстер оркестра Берлинской филармонии Вальтер Кюсснер (альт, Германия); народный артист СССР, профессор консерватории в Кельне Виктор Третьяков (скрипка, Россия); народный артист СССР, профессор Московской консерватории Юрий Башмет (альт, Россия).
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