Академия Башмета снова открывает таланты

В Минске завершила работу 2-я Молодежная музыкальная академия стран СНГ.

Подводя итоги работы уникального учебного заведения, артистический директор и вдохновитель проекта маэстро Юрий Башмет отметил, что «подобной академии нет на всем пространстве СНГ, и ее можно сравнить только с ведущими мировыми музыкальными форумами для талантливой молодежи».

В этом году студентами академии, которая проходит при поддержке Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств – участников стран СНГ и Министерства культуры Республики Беларусь, стали 30 молодых музыкантов из 10 стран Содружества.

Молодежная музыкальная академия стран СНГ включает в себя мастер-классы, индивидуальные занятия по специальностям: академическое пение, скрипка, альт, виолончель и фортепиано. Особая роль отводится творческим встречам молодых музыкантов с артистами и педагогами российских и европейских консерваторий.

Среди педагогов академии – профессор Токийской академии музыки Сергей Эдельман (фортепиано, Бельгия); концертмейстер оркестра Берлинской филармонии Вальтер Кюсснер (альт, Германия); народный артист СССР, профессор консерватории в Кельне Виктор Третьяков (скрипка, Россия); народный артист СССР, профессор Московской консерватории Юрий Башмет (альт, Россия).