Прекрасный подарок в «Доме Нащокина»

Удивительно гостеприимная, по-домашнему уютная московская галерея «Дом Нащокина» приготовила своим посетителям очередной подарок – выставку картин замечательной русской художницы Зинаиды Серебряковой. Выставка приурочена к 125-летию со дня рождения художницы и году «Россия – Франция 2010».

Как удалось директору галереи Наталии Рюриковой собрать на время картины из Русского музея, Третьяковской галереи, Музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина, а также музеев Вологды, Орла, Тулы, Калуги, личных коллекций, – профессиональный секрет. Все помещение галереи заполнено КРАСОТОЙ. Она исходит буквально от всех картин. Изумительные глаза на портретах, взгляды, легкие улыбки, линии тел, позы – все притягивает внимание и доставляет эстетическое удовольствие. Манит реальной красотой реальных образов. Главными героями картин Серебряковой часто становились родные: дети, муж, да и она сама предстает перед нами как на многочисленных автопортретах, так и в виде купальщицы, и в образе Пьеро. Отовсюду на нас смотрят большие, умные, блестящие, красивые глаза.

Глядя на картины, понимаешь, что писал их счастливый человек. Хотя жизнь Зинаиды Серебряковой была совсем не простой. Было все: и счастье, и радость, и горе, и потери, и лишения.

Родилась Зинаида Серебрякова в семье потомственных художников. Ее отцом был скульптор Е.А. Лансере, дедом по материнской линии – архитектор Петергофа Н.Л. Бенуа (потомок венецианского композитора К. Кавоса), родным дядей – знаменитый художник Александр Бенуа. Замуж она вышла по большой любви за своего кузена Бориса Серебрякова. Родила четырех детей: двоих сыновей и двух дочерей. Все они продолжили семейные творческие традиции.

15 лет счастливой семейной жизни были надежным тылом ее творчества. Но в 1919 г. после смерти любимого мужа жизнь Зинаиды Серебряковой резко меняется. Происходящие в стране события полностью меняют ритм жизни. В 1924 г. художница уезжает в Париж в надежде найти работу и необходимые для семьи материальные средства. Только двоих детей она сможет забрать к себе через несколько лет: Александра и Катю. С Татьяной и Евгением будет разлучена почти всю оставшуюся жизнь. В Россию Серебрякова так и не вернется.

Будучи немного замкнутой, Зинаида Серебрякова полностью выражала свои чувства и мироощущение в своих картинах. Изобразительное искусство с точки зрения психологии – наиболее проективный вид творчества. Цветовые акценты выдают внутреннее состояние художника. Преимущество синего цвета на семейных портретах говорит об ощущении уверенности и надежности в окружении родных и любимых людей. На картинах с крестьянскими мотивами, которые она очень любила изображать, главенствует красный. Это та жизненная энергия, которая исходит от этих крепких и здоровых людей. Она и привлекала взгляд художницы. Автопортреты, написанные в разное время, в разных условиях, позволяют познакомиться с очень самостоятельным и самодостаточным человеком. Верность художницы своему собственному, достаточно реалистичному видению удивительна для того периода, когда так стремительно менялись художественные направления и течения. Но это и ценно. Манера ее рисунка узнаваема и незабываема.

К сожалению, с творчеством этой талантливой художницы на родине были мало знакомы долгие годы. Но вторая ее выставка, прошедшая в Москве через 20 лет после смерти художницы (в 1987 году), буквально всколыхнула сердца всех зрителей и ценителей искусства. Вот и выставка в «Доме Нащокина» доставляет огромную радость знакомства и узнавания великой художницы, талант которой А. Бенуа назвал «пленительным».