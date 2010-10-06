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Совсем другая Турандот

№ 39(229) от 07.10.2010 [«Аргументы Недели », подготовил Александр ГАВРИЛОВ ]

Совсем другая Турандот
Фото Г. УСОЕВА

Александра Урсуляк родилась в семье известного российского режиссера Сергея Урсуляка и актрисы Галины Надирли. После окончания Школы-студии МХАТ, где ее мастерами были Роман Козак и Дмитрий Брусникин, молодую актрису приняли в труппу Московского театра имени Пушкина. В начале октября в театре премьера – спектакль «Турандот». Режиссер оригинальной постановки Константин Богомолов доверил Александре главную роль. Перед премьерой в своей гримерке актриса ответила на некоторые вопросы корреспондента «АН».

- Скажите, чем отличается эта постановка «Турандот» от знаменитых спектаклей Евгения Вахтангова и Рубена Симонова?

– У нас достаточно вольное сочинение на некую тему, где сказка Карло Гоцци используется даже в меньшей степени, чем «Идиот» Федора Михайловича Достоевского. Это совсем другая история, к вахтанговской постановке не имеющая никакого отношения. Скажем так, это сочинение режиссера Константина Богомолова, и оно очень личное.

– Значит, вольный сюжет, и даже головы женихам, как в классической «Турандот», не отрубают?

– Почему, отрубают… Действие происходит в загробном мире. Человек, попадая туда, предстает перед принцессой, которая загадывает ему три загадки. Человек не отгадывает, и ему отрубают голову. Дальше рассказывать не буду, а то смотреть будет неинтересно…

– Александра, как изменилась атмосфера в театре Пушкина после недавней безвременной кончины главного режиссера Романа Козака? Что вообще значил для вас этот человек, ведь он был вашим мастером еще в театральном училище?

– Роман Ефимович – прежде всего потрясающая личность. У него было уникальное чувство юмора, все умирали со смеху, когда он шутил. Абсолютное чувство юмора, вкуса, стиля. Он никогда не садился перед тобой и не говорил: вот я сейчас расскажу, как и что надо делать. Козак говорил все вскользь, шутя и как бы между прочим. Но для меня его замечания – энциклопедия, с помощью которой я до сих пор ориентируюсь в мире… В театре, по‑моему, никаких кардинальных перемен не случилось. Во-первых, прошло очень мало времени. А, во-вторых, все люди, которые были при нем, до сих пор здесь работают. Лично для меня Роман Ефимович жив, и вот даже диван, на котором вы сейчас сидите, из его кабинета, как память о нем…

– Актриса Лиза Боярская рассказывала в одном из интервью, что папа довольно жестко критикует ее за роли, а мама, наоборот, всегда в восторге от ее работ. Как у вас в семье в этом смысле?

– Бабушка, папина мама, очень меня любит и практически всегда от моих ролей в восторге. Папа мной не всегда восхищается, скажу вам честно. Но это и хорошо, у него достаточно высокие требования к искусству. И он интересуется, нравится ли мне то, что он делает. Мама сдержанно относится к моим ролям. Хотя в последнее время ей все больше нравятся мои работы.

– На ваш взгляд, чем актерские семьи отличаются от обычных?

– У всех все по-разному. У папы, например, постоянно в доме гости. Потому, что у него тепло, уютно и, конечно, много разговоров об искусстве, о театре, о том, что происходит вокруг. Много интересных личностей. Помню, когда я была маленькая, к нам пришел Александр Феклистов, мне его представили как великого артиста. А потом мы вместе играли в спектакле «Черный принц»…

 – Вы ведь именно за роль Джулианы в «Черном принце» получили премию «Кумир»?

– Да, это был очень хороший спектакль. Причем Роман Козак выпустил его всего за месяц! Я еще студенткой была и поэтому Александра Феклистова считаю своим полноправным педагогом. Без него даже и не знаю, как бы сыграла. Я была самой маленькой в труппе и порой не понимала, что происходит на репетиции. А Феклистов мне все объяснял, разжевывал, разминал.

– Правда, что в последней работе Романа Козака «Бешеные деньги» вы, играя Лидию, в чем-то копируете известную танцовщицу Аллу Сигалову?

– Я очень долго не знала, как играть эту роль. Лидия – молодая, красивая, с вызовом. Мне надо было сыграть ее на грани клоунады, чтобы выглядело очень круто. Я искала прототип и поняла, что такая женщина – Алла Сигалова, с которой мы очень близки. Я взяла ее повадки, жесты, волосы собрала в пучок. И когда Алла Михайловна посмотрела спектакль, она спросила: «Вы что, меня играли?» Я ответила: «Да!»

– Александра, что вам может испортить настроение? Например, дождь за окном заставляет хандрить?

– Знаете, я всегда позитивно настроена, а дождь просто обожаю! Дождь – это такая невероятная энергия, все преображается, какие-то новые запахи в воздухе, красота! Хотя я человек жары. И отдыхать люблю в жарких странах. Каждый год, например, езжу со своими двумя дочерьми, старшей Аней и младшенькой Настей, в Черногорию. У папы там дом на берегу моря, недалеко от города Бар. Там все очень просто, чистая природа, море, хорошие продукты. Другой ритм, другое  – правильное – кровообращение. И Ане и Насте на том воздухе спится совершенно по-другому!

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