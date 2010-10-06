«Суд времени»: политическая трибуна или просвещение народа?

Нашумевшая передача «Суд времени», запущенная Пятым каналом этим летом, быстро превратилась из телевизионного шоу в предмет серьезных общественно-политических дискуссий.

Оказалось, что нашим аполитичным согражданам по-прежнему интересна собственная история, даже такие хрестоматийные ее герои, как Петр I. Каждый выпуск программы представляет зрителю два взгляда на то или иное событие или личность: либеральный и левый, представленные писателем Леонидом Млечиным и политологом Сергеем Кургиняном. Он же, зритель, может голосованием поддержать близкую ему точку зрения.

Но, как оказалось, независимо от темы россияне исправно поддерживают «просоветского» государственника Сергея Кургиняна, отказывая его оппоненту в доверии. Разрыв между соперниками порой достигает 80 процентов. Как понимать этот парадоксальный результат? Означает ли это, что либеральная идея в нашей стране потерпела крах?

Чтобы разобраться в ситуации, было решено сделать спецвыпуск «Суда времени», сделав его героями самих ведущих – Николая Сванидзе, Леонида Млечина и Сергея Кургиняна. На «процесс» под председательством звезды Пятого канала, номинантки ТЭФИ-2010 Ники Стрижак собралась целая коллегия уважаемых экспертов.

«Процесс» будет показан во всех подробностях на Пятом канале 7 и 8 октября в 21:00.