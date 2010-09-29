«Новая Россия» отмечает свое двадцатилетие

Государственный симфонический оркестр «Новая Россия» был создан в 1990 году указом Правительства РФ. Уже более восьми лет за дирижерским пультом оркестра – маэстро Юрий Башмет, который открыл качественно новую страницу в истории коллектива.

Приход Башмета стал новым импульсом в творческой деятельности оркестра, определившим высочайшие художественные стандарты в исполнении как мировой классики, так и произведений современных композиторов.

Сегодня «Новая Россия» прочно занимает место среди лучших симфонических оркестров, широко известных в России и за рубежом. За 20 лет творческой деятельности оркестр дал более 1000 концертов в России и за рубежом. 30 сентября 2010 г. в 19.00 в концертном зале им. П.И.Чайковского состоится юбилейный концерт оркестра «Новая Россия», который проходит при поддержке Министерства культуры РФ и мэрии Москвы. Организатор концерта – «Русское концертное агентство», официальный партнер концерта – Группа компаний «КиН».

«Аргументы неделi» поздравляют коллектив оркестра «Новая Россия» и маэстро Юрия Башмета с юбилеем и желают новых творческих побед.