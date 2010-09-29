Теща Виктора Цоя взялась за его обидчиков

Вокруг Виктора Цоя долгие годы ходило множество слухов. Но теперь это может оказаться в прошлом.

По крайней мере, так планирует его теща Инна Голубева. В ближайшее время она намерена опубликовать неизвестные подробности из жизни этого культового рок-исполнителя и развеять мифы о нем.

«Расскажу всю правду про фильм «Асса» и режиссера Сергея Соловьева, – грозится «новоиспеченный автор». – Он немало вранья наговорил о Вите. Пусть все знают правду, а не то, что кому-то выгодно».

Планируются и откровения о любви и личной жизни певца. В общем, книжный опус обещает немало разоблачений и скандальных подробностей.