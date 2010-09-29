Звезда балканской музыки в Москве

Он с легкостью и элегантностью комбинирует балканскую музыку с элементами свинга и современного джаза, танго, сальсы, а также с сербской, румынской, греческой и турецкой музыкой. Мартин Любенов живет в Вене, где создал Martin Lubenov Orkestar. Благодаря знанию различных музыкальных стилей и культурных традиций он преуспел в невозможном. Вместе со своим оркестром Мартин создал абсолютно новую музыку, которая увлекает за собой интеллектуалов, поклонников джаза, любителей world music и фанатов поп-музыки. Группа стала успешной с самого момента своего создания, активно выступает на лучших площадках и фестивалях Европы. Так что не пропустите единственный концерт в России аккордеониста-виртуоза Мартина Любенова.