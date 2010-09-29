Счастливая улыбка Веры Васильевой

30 сентября знаменитой актрисе Вере Васильевой исполняется 85 лет. Мало того что она и сейчас великолепно выглядит, бодра, остроумна и энергична, Вера Кузьминична до сих пор много играет на сцене, оставаясь ведущей актрисой московского Театра Сатиры. Многие зрители помнят и любят народную артистку СССР прежде всего по старым фильмам «Сказание о земле сибирской» и «Свадьба с приданым», но замечательную актрису волнует больше настоящее время.

Сайт в Интернете

– Вера Кузьминична, я с некоторым удивлением узнал, что у вас есть свой сайт в Интернете. Значит, стараетесь не отставать от современной жизни, поддерживаете виртуальную связь с многочисленными поклонниками?

– Да нет, я там не бываю. У меня просто есть юные друзья, которые сделали этот сайт. Я не возражала, хотя сама в этом ничего не понимаю, я вообще с техникой совершенно не в ладах, никогда не пользовалась ни компьютером, ни Интернетом.

– И виртуальный мир вам абсолютно не интересен?

– Я никак не могу определить, благо это или зло – компьютер, Интернет… У меня нет истинной потребности в этом. Наверное, возраст уже такой. Мне кажется, подобные новации не моего ума дела, поэтому компьютера у меня дома нет. Вот мы с супругом (Владимир Ушаков, артист Театра Сатиры. – А. Г.) дружили с одним маленьким мальчиком, часто общались с ним, приходили в гости. А теперь он утыкается в компьютер, играет в какие-то игры и с нами разговаривать не желает. Ему там лучше, виртуальные герои ему интереснее, чем мы, живые люди. Наверное, Интернет – это благо и зло одновременно. Если там можно что-то полезное быстро узнать – это благо. Вот, скажем, какие спектакли идут на неделе в Лондоне или в Париже...

– В Интернете об этом можно узнать запросто!

– Это хорошо. А вот книгу своего любимого Флобера, скажем, или Достоевского я бы в Интернете читать не стала. И общаться виртуально с человеком мне было бы неинтересно.

В театр – как на свидание

– Вы служите в Театре Сатиры с 1948 года, никогда из него не уходили и не изменяли ему. В каких спектаклях родного театра вы заняты, как нынче работается в его прославленных стенах?

– Да, я никуда не уходила, но порой изменяла. Например с театром «Модерн». Я и сейчас с ним изменяю – играю в спектакле «Однажды в Париже». А в Театре Образцова – «Странную миссис Сэвидж», вместе с куклами. Но в свой любимый Театр Сатиры я всегда иду с огромным удовольствием. Прихожу туда в одном возрасте, а ухожу на 15–20 лет моложе. Потому что всегда есть сильные эмоции, это все равно что сходить на свидание с любимым человеком. Одна из последних моих ролей – Мадлен Бежар в спектакле «Мольер» по Михаилу Булгакову. Мне эта роль очень нравится, играю с наслаждением. Вообще была счастлива, что получила ее. И партнеры у меня великолепные – Александр Ширвиндт в роли Мольера и молодые актеры отличные. Потом у нас есть спектакль, посвященный 85-летию нашего театра, он называется «Триумф на Триумфальной». Я там исполняю песенку, для меня и для зрителя достаточно неожиданную: такая немножко кабаретная. Небольшая, но очень симпатичная роль. Играю в «Талантах и поклонниках» очень характерную Домну Пантелевну и Графиню в «Орнифле» по пьесе Жана Ануя. Хорошие и очень разные роли. Так что жаловаться на отсутствие работы я не могу… Летом было два месяца отпуска – это же сплошное мучение, ужас, терпеть не могу! Когда нет работы, я очень теряюсь, я в этот период называю себя «мешком с мякиной». Из меня просто уходит весь смысл.

– И все же, чем вы занимались в отпуске?

– Во-первых, у меня болен муж, поэтому я все время им занимаюсь. И дома, и в больнице. А так отдыхала, читала. Люблю просто гулять, если есть возможность. Но только не по городу, а на природе. Но это редко случается, у меня нет дачи. Иногда хожу в театр. Сейчас, правда, нечасто – по все тем же семейным обстоятельствам. Но теперь у меня нет театра, куда бы я стремилась попасть. Если раньше были МХАТ и Малый, то сегодня любимого нет.

Другая публика

– То, что нынче в театр ходят в основном отдохнуть, развлечься, развеяться, – вас тревожит?

– Очень тревожит. Вы знаете, в те времена, когда я безумно любила театр, он был не только зрелищем, удовольствием, но и почти всегда – местом духовного оплодотворения, что ли, инструментом познания чувств, мыслей. Я любила тот театр и хочу, чтобы сейчас в нем царила подобная атмосфера. Но так как население живет тяжело, а телевидение пытается развлечь людей всякими пустяками, увести их подальше от серьезных духовных проблем, предлагает «пробежаться» с огромной скоростью по событиям, публика сейчас другая, она всем этим испорчена. И сейчас театру существовать сложно. С одной стороны, мы обязаны, чтобы к нам ходили, значит, в чем-то должны идти на поводу у публики, учитывать вкусы большинства. А с другой стороны, уважающий себя творческий коллектив не должен падать ниже заданного самому себе уровня. И эти ножницы, по-моему, сложнее, чем цензура, которая была раньше.

– В кино вы в последний раз снялись, по-моему, в 2006 году в картине «Все смешалось в доме». Почему сейчас не снимаетесь? Не предлагают ничего достойного?

– Пожалуй, да. Иногда что-то предлагают, но абсолютную ерунду, на мой взгляд. Какую-нибудь бабушку сыграть или соседку по дому. И это не эпизоды, а полноценные роли в сериалах. Но даже если я предполагаю, что это симпатично, я все равно отказываюсь.

– Почему же?

– Я просто не привыкла к этой немыслимой быстроте, с которой производятся сериалы, – чуть ли не по серии в день! И я очень боюсь, что процесс работы будет для меня мучительным, а я не жадный человек и в общем не стремлюсь к богатству. И тогда зачем мне все это?

– Если не секрет, в Театре Сатиры у актеров нынче достойные зарплаты?

– Вы удивитесь, но я не знаю, сколько получаю. Честное слово! Просто не умею обращаться с этими пластиковыми карточками, куда сейчас перечисляют зарплату. И поэтому я свою карточку отдала моей милой помощнице, моей крестнице, которая уже 20 лет рядом со мной. Она и занимается всеми финансовыми вопросами.

– А за звание «Народный артист СССР» сейчас доплачивают?

– Нет, но я все равно очень горжусь этим званием и никогда, ни в какое лихое время от него не отказывалась.

– Вера Кузьминична, в вас бездна обаяния, у вас очаровательная, «фирменная» улыбка, которой нигде не научишься. Юмор и эта самая улыбка вас часто выручали в жизни?

– Юмора у меня вообще в жизни было мало. Только одна эта улыбка… Выручала ли она в жизни? Понимаете, какие-то сложные обстоятельства, ситуации разрешались в зависимости от чувства симпатии ко мне. А эта симпатия, я не знаю, откуда она возникала, но то, что благодаря ей мне на каждом шагу открывались ворота, – это факт.

– Вы кроме всего прочего озвучивали мультфильмы. Что это вам давало как актрисе?

– Я всегда любила озвучивать, очень люблю работу на радио, люблю сказки. Это всегда возможность какого-то симпатичного баловства, свободы. Нет страха, что я для этой роли не подхожу. Допустим, озвучиваю морковку, и вот какой я себя ощущаю в этом образе, такой я и буду. А если бы это было на сцене, я бы подумала – рост у меня не годится, лицо какое-то не такое. И в мультфильме «Умка ищет друга», где я озвучивала Медведицу, и в «Приключениях Васи Куролесова», где я была мамой Васи, – это было всегда наслаждение, сплошное очарование!

Никаких диет!

– Вы и сами для большинства зрителей – сплошное очарование! Прекрасно выглядите – и это не пустой комплимент. Поэтому не могу не спросить, в чем секрет, с какого дерева рвете свои «молодильные яблочки»?

– На мой-то взгляд, секрет в том, что я люблю свои роли и своих зрителей… Но вы, наверное, хотите узнать о моем образе жизни? Диет у меня никаких нет. Но, допустим, я очень люблю хлеб с маслом, с голодного детства люблю до сих пор. И если я начинаю поправляться, тогда за день, например, могу съесть один бутерброд, а не три, как обычно. Вообще я ем все. Утром мы с мужем едим овсяную кашу и творог, и обязательно – чашечка кофе. В обед у нас какой-то салатик из свежих овощей, борщ или супчик. На второе – котлетка. Я сама не готовлю, не умею. Мне моя Дашенька, та самая крестница, все привозит. Бытом я вообще не занимаюсь. Это, возможно, тоже меня как-то сохраняет – быт угнетает человека. Очень важно душевное состояние, душевное спокойствие. Что еще?.. Спиртное я не люблю, иногда, если очень хорошее настроение, могу выпить грамм сорок водки, и все. Никогда не курила. Живу, как растение. Что нравится, то и делаю. Не голодаю, не занимаюсь физкультурой, зарядку никогда не делала – терпеть этого не могу.

– Вы разрушаете некоторые представления о так называемом здоровом образе жизни, но в этом и есть ваш стиль, стиль жизни народной артистки СССР Веры Васильевой!

– Да, но, повторяю, самое главное – меня держат в форме театр, мои роли, любовь зрителей. Понимаете, когда выходишь после спектакля совершенно счастливой – это дорогого стоит!