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Умение создать праздник

№ 37(227) от 23.09.2010 [«Аргументы Недели », подготовил Александр ГАВРИЛОВ ]

Умение создать праздник

Народная артистка России Ольга Волкова и в свои почтенные годы все так же энергична и позитивна. Ольга Владимировна – одна из любимейших актрис Эльдара Рязанова, снялась у него в «Жестоком романсе», «Вокзале для двоих», в «Небесах обетованных». Переехав в середине 90-х из Петербурга в Москву, она начала свою актерскую биографию заново. Только за последние три года Волкова сыграла более чем в двадцати фильмах и сериалах. А недавно знаменитая актриса выпустила книгу мемуаров.

- Ольга Владимировна, что подвигло вас взяться за перо?

– Долг перед родными: рассказать о том, кем были их предки, ведь многие совсем не знают историю своей семьи. Уходят люди, вещи, какие-то понятия, целые пласты быта и культуры. Мы все еще «Иваны, родства не помнящие», в нас нет никакой нежности к могилам предков, нет любопытства. Я бы очень хотела, чтобы каждый начал дома писать историю своей семьи. Хоть на тетрадный листок написал про маму, отца, деда, бабушку. Кто где родился, откуда приехал… Поверьте, потомки вам будут так благодарны!

Мои предки строили Петербург, их могил здесь немерено. У меня в роду есть норвежцы, чехи, евреи, французы, немцы, поляки… Вот такой интернационал! Я знаю всех своих прадедов, знаю все фамилии.

– Почему же вы однажды решили перебраться из своего любимого города на Неве в Москву?

– В 58 лет я рванула из Петербурга в Москву потому, что поняла: в родном городе у меня нет работы, а значит, нет возможности достойно обеспечивать свою семью. А я всегда была именно тем человеком, на котором стояла наша семья. Я сдала квартиру в Питере, сняла в Москве и доказала, что я еще чего-то стою. И тем самым спасла семью. Вновь поставила на ноги мужа-художника. Переехав в Москву, он выпустил три замечательные книги. Детям помогла, внукам. Но сейчас жизнь так поворачивается, что и в Москве тяжко. А дальше бежать некуда… Хотя, если будет интересная работа, поеду хоть в Магадан.

– Ваши дети, внуки тоже стали актерами?

– Сын актер, дочь недолго снималась в кино, потом ушла в сторону. Дети вернулись обратно в Питер. Внучка, окончив школу в Москве, хочет поступать в Петербурге в театральную академию. Внук тоже поиграл в театре, но сейчас пробует себя в другом деле. Моему правнуку два года, и, может быть, он продолжит актерскую династию. Все они очень артистичны, но я считаю, что артистизм – это дар от Бога, и его обладатель необязательно должен становиться профессиональным актером. Артистизм – это умение создать праздник вокруг себя, насмешить, поднять настроение не только себе, но и другим, сделать так, чтобы люди не думали о плохом. Этот дар можно хранить в себе, занимаясь любой профессией. Тем более сейчас стать актрисой – это значит обречь себя на очень трудную жизнь. С театрами катастрофа, сниматься негде, время непростое. А уходить в сериальное поле – обрекать себя на профессиональную смерть. Я сама снимаюсь в сериалах и знаю, что это за конвейер…

– Интересно, а вы сами телевизор смотрите? Как вообще относитесь к современному российскому телевидению?

– Я телевизор практически не включаю. Считаю современное ТВ какой-то диверсией. Уже два поколения воспитываются нашим телевидением в жуткой атмосфере убийства, насилия, корысти, ржачного юмора, но не духовности. Кроме канала «Культура», ничего не смотрю.

– Ольга Владимировна, в каких вы сейчас взаимоотношениях с Чулпан Хаматовой, вашей бывшей невесткой?

– У нас по-прежнему замечательные отношения. Да, мой сын Иван и Чулпан расстались, но я люблю ее как дочку. От их брака у меня есть внучка Арина, мы родные люди и родные души. Общаемся, встречаемся, вместе ездим отдыхать. Чулпан – прекрасная актриса, она сделала себя сама. Никаких советов ей дать невозможно, она редкая упрямица. Иногда я ей говорила: «Чулпан, так не надо играть!» «А мне нравится!» – отвечала она гордо. И только через какое-то время вдруг скажет: «А ведь вы были правы…» Она со второго курса бегала по кастингам. Один режиссер сказал ей: «Девочка, запомни, с такими невыразительными глазами, как у тебя, никогда сниматься не будешь». Но Чулпан пробила себе дорогу в искусстве. А какой замечательный фонд помощи больным детям они с Диной Корзун создали, какую махину подняли, несмотря на то что у самой Чулпан трое детей! Я бы не смогла. Бесконечно удивляюсь, сколько у нее сил, сколько желания победить, решить любую проблему.

– Расскажите о своих собственных планах. Где снимаетесь, где играете?

– Никаких планов нет. Играю в антрепризах, но нечасто. У меня опять наступили трудные времена. Проекты, что начинались, тормозятся, замораживаются. В новые не зовут. Но, я надеюсь, это временно. В крайнем случае пойду в булочную хлебом торговать. Могу сиделкой в больницу, я никакой работы не боюсь, я все умею делать сама, своими руками. Так что перетопчемся, перебьемся…

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