В поисках истины

Восемьдесят процентов жителей многонациональной России считают себя русскими. Какими видят представителей титульной нации нашей страны сами россияне? Ответ на этот вопрос ищут журналисты «Радио России» в новом проекте «Русские ХХI века».

Есть два основных варианта понимания термина «национальность». Толковые словари объясняют это слово как «принадлежность человека к определенной этнической общности людей, отличающейся особенностями языка, культуры, психологии, традиций, обычаев, образа жизни». Юридические – как «принадлежность индивида к тому или иному государству».

Главная радиостанция страны решила выяснить, какую точку зрения разделяют современные россияне. Всем радиослушателям предложили высказать свое мнение: позвонить или написать на «Радио России» и рассказать, кого сейчас считают русскими. Изменились ли представители нации в новом веке? Какими национальными чертами русские могут гордиться, а какими, наоборот?

За месяц с небольшим звонков в студию поступило немало. Как известно, сколько людей – столько и мнений. Поэтому неудивительно, что точки зрения, прозвучавшие на волнах радиостанции, часто расположены на противоположных полюсах. Одни, как Иван из Волгограда, считают русских «ленивыми и безалаберными». Другие, как Наталья Михайловна из Москвы, – «трудолюбивыми и безотказными». Кто-то, как инженер Романов из Свердловска, полагает, что «в стране нарушена технология развития общества». А кто-то, как пенсионерка Мария Федоровна из Магнитогорска, – что «перемены в государстве идут только на пользу нашей нации».

Пятиклассница Инна из Уфы решила посредством радио обратиться к своим ровесникам:

– Все в наших руках. Если мы с вами будем себя вести достойно, слово «русский» в XXI веке будет звучать гордо! – уверена юная радиослушательница.

Подводить итоги проекта еще рано. Ясно одно – в России живут люди думающие, неравнодушные, искренне болеющие за будущее своей страны.

Поделиться своим мнением можно в будние дни с 10 до 12 часов (время московское) по телефону 8(495) 956-15-14, письма направляйте по адресу: 125040, Москва, «Радио России», проект «Русские ХХI века».