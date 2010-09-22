Интрига звука

После многолетней масштабной реконструкции Самарский академический театр оперы и балета претендует на место в списке 50 лучших оперных сцен мира.

Первый выход в свет во многом определяет будущее. Часом «икс» для обновленной сцены Самарской Оперы стал 3-й музыкальный фестиваль «Мстиславу Ростроповичу», который прошел в минувшие выходные. Это дань памяти выдающемуся русскому виолончелисту и дирижеру. Инициаторами фестиваля выступили губернатор Самарской области Владимир Артяков и маэстро Валерий Гергиев.

Глава региона доволен, что удалось исполнить задуманное:

– Год назад мы обещали Валерию Абисаловичу, что фестиваль состоится на новой сцене оперного театра. И это обещание выполнено. Своим великолепием театр теперь не уступает Мариинскому или Александринскому театрам в Санкт-Петербурге.

Четырехлетняя реконструкция преобразила убранство зала и подняла на новый уровень его техническую оснащенность. По мнению специалистов, Самарский театр теперь может претендовать на место в списке 50 лучших оперных театров мира. Все механизмы сцены и зала объединены единой компьютерной системой, которая позволяет быстро и эффективно управлять ими. Установлен самый современный комплекс сценического освещения, преду­смотрены приборы специальных визуальных эффектов. Формат сцены и механизация теперь соответствуют мировым стандартам. Артистам, приезжающим на гастроли с «больших» и высокотехнологичных сцен, не придется оглядываться на технические ограничения – постановки будут идти в полном объеме.

Валерий Гергиев привез в Самару симфонический оркестр Мариинского театра и знаменитых музыкальных дам. Вот как он охарактеризовал свой выбор перед первым выступлением:

– Я не потому окружил себя дамами, что не осталось хороших скрипачей или певцов в нашем мужском отряде. София Губайдулина – самый значительный композитор из живущих сегодня на Земле. Анне-Софи Муттер – наверное, самая знаменитая из современных скрипачей. Солистка Ольга Бородина – уже из-за нее можно приходить на открытие фестиваля.

Для г-жи Муттер выступление на самарской сцене тоже далеко не рядовое событие, а дань памяти великому музыканту.

– Я много играла со Славой. Поражали не только его невероятная стихийная музыкальность, но и тип личности, – заявила она. – Он мог быть откровенен настолько, что говорил даже то, что не принято говорить, в мире политики, например. Вы лучше нас знаете, сколько связано с гражданской позицией Ростроповича. Он был огромной личностью.

Проект реконструкции театра разработан по результатам акустического обследования, и, естественно, все причастные интересовались, как звучит зал. Перед концертом Валерий Гергиев посоветовал не спешить:

– Новый театр, как правило, со временем начинает звучать все лучше и лучше. Наполненный зрительный зал акустически меняется.

Чтобы настроить такой гигантский музыкальный инструмент, каковым, по сути, является зал и сцена оперного театра, требуется время. Гергиев посетовал, что страна Чайковского, Прокофьева, Стравинского, Глинки должна бы иметь десятки и многие десятки великолепных залов и театров. Нужно создавать не стройки, а инструменты, сравнимые по качеству звучания со скрипками Страдивариуса:

– Большой зал Консерватории. И ставится жирная точка. В Москве больше нет ничего даже второго или третьего класса. В Петербурге ситуация немного лучше. Талант акустика сегодня не менее важен, чем талант архитектора. А архитектор должен понимать, что это не просто вестибюль и т.д., это – инструмент. Я сам иногда пытаюсь поучаствовать советом или действием.

Впрочем, после концерта маэстро отметил хорошее звучание самарского зала. Для музыкантов выступление на необкатанной сцене сродни первому полету летчика-испытателя на совершенно новой машине. И публика, и губернатор, со своей стороны, высоко оценили «полет музыкальных асов».

– Выступление симфонического оркестра под управлением прославленного маэстро Валерия Гергиева задает высочайшую планку для нашего театра. Это ориентир, к которому надо стремиться. В нашем театре созданы все условия, чтобы самарская театральная труппа, освоившись в своем новом доме, в полной мере могла реализовать свой высокий творческий потенциал. Надеюсь, что на этой сцене засияют и новые звезды, которые порадуют нас своим мастерством и вдохновением.