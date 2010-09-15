Владимир Меньшов решился на театр
№ 36(226) от 16.09.2010 [«Аргументы Недели », Подготовила Марина ПЕТРОВА ]
Режиссер Владимир Меньшов впервые появится на театральной сцене в качестве актера. Специально для него и его супруги Веры Алентовой уже делается сценарий по пьесе Альберта Гернея. Спектакль «Любовные письма» планируется как их парный бенефис. Премьера намечена в московском драматическом театре им. Пушкина на конец марта.
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