Владимир Меньшов решился на театр

Режиссер Владимир Меньшов впервые появится на театральной сцене в качестве актера. Специально для него и его супруги Веры Алентовой уже делается сценарий по пьесе Альберта Гернея. Спектакль «Любовные письма» планируется как их парный бенефис. Премьера намечена в московском драматическом театре им. Пушкина на конец марта.